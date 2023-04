Grêmio Com tempo maior de recuperação, Geromel deve voltar aos gramados no final de abril

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2023

O zagueiro está há três meses longe dos gramados. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O zagueiro do Grêmio, Pedro Geromel, há três meses está longe dos gramados. O defensor passou por uma cirurgia no dia 6 de janeiro decorrente de uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Além disso, o capitão apresentou também um problema ósseo no joelho.

Inicialmente, o retorno estava previsto para o mês de março, mas agora, ganhou uma nova data: até o final de abril. O tratamento escolhido pelo departamento médico do clube para o menisco do zagueiro foi cirúrgico.

O jogador começou a fazer atividades físicas leves, após sessões de fisioterapia, mas Geromel relatou novas dores no local. O Tricolor detectou que a região óssea também tinha sido atingida na lesão, mas a identificação foi possível somente com os trabalhos de impacto.

O clube está projetando que Geromel esteja treinando normalmente nas próximas semanas. Pelo tempo sem ir aos gramados, a preparação física realiza um espécie de pré-temporada com o camisa 3.

