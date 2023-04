Porto Alegre Mais de 20 mil contribuintes aproveitaram a oportunidade de parcelamento do IPTU de Porto Alegre

Contribuinte pode regularizar o IPTU diretamente nos canais digitais da Fazenda

A Secretaria Municipal da Fazenda registrou o pagamento da primeira parcela do IPTU 2023 de 20.670 inscrições de imóveis com vencimento em 31 de março. No total, foram arrecadados R$ 9,2 milhões.

“A adesão foi muito boa, mais uma vez estimulamos a autorregularização e ambas as partes saíram ganhando, pois quem aproveitou não vai pagar os juros mais pesados. Com isso, a prefeitura tem mais recursos para investir em áreas importantes para o desenvolvimento da cidade”, disse o secretário Rodrigo Fantinel.

Para quem aderiu ao chamado “parcelamento de ofício” (com vencimento sempre no último dia útil do mês), as duas primeiras parcelas estão sendo enviadas por carta para quem não tem o endereço eletrônico indicado, mas, a partir de maio, nenhuma correspondência deverá ser postada.

Para obter as guias das demais parcelas, o contribuinte deverá acessar os canais digitais da Fazenda, como site e o Whatsapp. Também será disponibilizado um canal para cadastro de endereço eletrônico se houver interesse de receber as guias por e-mail.

Quem ainda não confirmou o parcelamento foi inscrito em dívida ativa. Para regularizar a situação, basta acessar o site, no link IPTU em dívida e parcelar. Ao realizar o pagamento da primeira parcela, a situação estará regularizada perante o fisco municipal.

