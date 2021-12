Rio Grande do Sul Com três dias de programação, começa em Bagé o 12º Festival Internacional de Cinema da Fronteira

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2021

Mostra competitiva tem três dias de filmes produzidos em 14 países. (Foto: Analía Pollio/Divulgação)

A partir desta sexta-feira (17), a cidade gaúcha de Bagé recebe a 12ª edição do Festival Internacional de Cinema da Fronteira. São três dias de mostra competitiva com entrada franca e marcada pela presença de títulos relacionados à cidade e ao Pampa. Em destaque, diversos filmes em curta e longa-metragem produzidos em 14 países.

O evento começa às 10h, com “Fronteriz@s”, longa coletivo divido em cinco episódios de documentário e ficção sobre singularidades culturais da região de fronteira entre Brasil e Uruguai. Às 18h, “Máquina do Desejo – 60 Anos de Teatro Oficina” (2021), de Joaquim Castro e Lucas Weglinski, que analisa as seis décadas da companhia de José Celso Martinez Corrêa.

E para as 20h30min está prevista a comédia futurista “Mateína”, de Joaquín Peñagaricano e Pablo Abdala. A trama se passa no Uruguai de 2045, quando a proibição da erva-mate motiva dois contrabandistas a viajar até o Paraguai em busca do produto.

Já no sábado, às 16h, será a vez de “Verona” (2021), de Ane Siderman. Trata-se de uma das últimas idealizações do falecido ator gaúcho Leonardo Machado (1976-2018). Exibido originalmente em formato de série, o filme transpõe o drama shakesperiano “Romeu e Julieta” para o ambiente de Bagé.

A programação continuará às 18h com “A Nuvem Rosa” (2021), de Iuli Gerbase, produção gaúcha exibida no festival internacional Sundance (EUA) e cujo enredo é sobre uma nuvem mortal obriga todos a ficarem em casa – situação enfrentada por muita gente nestes tempos de pandemia.

Às 22h, o documentário “Cavalo de Santo” (2021), de Mirian Fichtner e Carlos Caramez, encerrará o segundo dia de atrações. Fruto de dez anos de pesquisa, a produção retrata o universo religioso afrobrasileiro no Rio Grande do Sul.

Por fim, o domingo terá outro título documental, “De Olhos Abertos” (2020), de Charlotte Dafol, às 16h. A produção mostra pessoas em situação de rua que produzem e vendem em Porto Alegre o jornal “Boca de Rua”.

O clico será encerrado a partir das 18h com “Bravos Valentes – Vaqueiros do Brasil” (2021), de Ralf Tambke e que traça um paralelo entre as lides campeiras de Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Pará e Pernambuco. No fechamento do Festival (20h), o Centro Histórico Vila de Santa Thereza será palco para a cerimônia de premiação, às 20h.

Relevância

Tendo como homenageado o jornalista e crítico porto-alegrense Roger Lerina, o 12º Festival Internacional de Cinema da Fronteira é realizado pela Associação Pró-Santa Thereza e Urcamp, com produção da Anti Filmes e apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Bagé. Programação completa e outros detalhes podem ser conferidos nas redes sociais Facebook e Instagran, pela página “festivaldafronteira”.

“O evento mostra o que temos de melhor para o cinema e a consagração de talentos”, salienta o prefeito de Bagé, Divaldo Lara. “O audiovisual se constrói dia a dia pela arte, cultura, geração de trabalho e renda.”

(Marcello Campos)

