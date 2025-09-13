Esporte Com um a menos, Real Madrid vence fora de casa e mantém campanha perfeita na LaLiga

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Com um gol e uma assistência, Mbappé mostrou por que é o protagonista do novo Real Madrid. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Mesmo enfrentando adversidades, o Real Madrid mostrou força e resiliência ao derrotar a Real Sociedad por 2 a 1 neste sábado (13), fora de casa, pela 4ª rodada da LaLiga. A equipe comandada por Xabi Alonso jogou com um jogador a menos desde os 31 minutos do primeiro tempo, mas contou com uma atuação decisiva de Kylian Mbappé para garantir os três pontos e seguir com 100% de aproveitamento na competição.

O francês abriu o placar logo aos 11 minutos, aproveitando uma falha na saída de bola adversária. Pouco depois, quase marcou novamente, acertando a trave em finalização precisa. Mesmo com a expulsão do zagueiro Huijsen, o Real Madrid manteve a pressão e chegou ao segundo gol ainda na primeira etapa, com Arda Güler completando jogada iniciada por Mbappé.

Na segunda etapa, a Real Sociedad cresceu e buscou o empate. Oyarzabal descontou de pênalti e liderou a ofensiva dos donos da casa, que criaram boas chances, mas esbarraram em uma defesa sólida e em boas intervenções de Courtois. Vinícius Júnior teve atuação discreta e foi substituído, enquanto Éder Militão se destacou na contenção defensiva.

Com a vitória, o Real Madrid chega a 12 pontos em quatro jogos e lidera a LaLiga com campanha perfeita. Já a Real Sociedad segue sem vencer e ocupa a 17ª posição, flertando com a zona de rebaixamento.

