Sábado, 13 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025
Após conquistar ouro em Budapeste e figurar entre as 10 melhores do mundo, Thamires Machado enfrenta suspensão por doping e fica fora do Mundial.Foto: Reprodução/CWB
A brasileira Thamires Machado, uma das principais promessas do wrestling nacional, foi suspensa preventivamente após ser flagrada em exame antidoping. A notícia foi confirmada pela Confederação Brasileira de Wrestling (CBW), que lamentou o ocorrido e informou que a atleta não participará do Campeonato Mundial da modalidade, marcado para setembro em Zagreb, na Croácia.
Thamires, que ocupa a décima posição no ranking mundial da categoria até 76 kg no estilo livre feminino, testou positivo para a substância proibida 19-norandrosterona, um esteroide anabolizante, durante o torneio Ranking Series realizado em julho, em Budapeste, onde conquistou a medalha de ouro.
Segundo a CBW, a atleta de 25 anos optou por não solicitar a contraprova da amostra, cujo prazo legal expirou em 25 de agosto. A entidade afirmou que está oferecendo suporte técnico e pessoal à lutadora, enquanto aguarda o julgamento que definirá sua penalidade.
Thamires vinha em ascensão na carreira, com resultados expressivos como a prata no Campeonato Pan-Americano realizado no México, além de vitórias contra adversárias de alto nível internacional. Sua ausência representou uma perda significativa para a equipe brasileira, que contava com ela como uma das principais chances de medalha no Mundial.