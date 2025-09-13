Grêmio Na Arena, Grêmio enfrenta o Mirassol em mais um capítulo do Brasileirão

O Mirassol nunca perdeu para o Grêmio e chega embalado por uma goleada sobre o Bahia, mirando o G-4 do Brasileirão. Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Mirassol nunca perdeu para o Grêmio e chega embalado por uma goleada sobre o Bahia, mirando o G-4 do Brasileirão. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Neste sábado (13), às 16h, o Grêmio recebe o Mirassol na Arena pela 23ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo marca um momento decisivo para o Tricolor, que busca recuperação na tabela, enquanto o Mirassol tenta manter sua campanha surpreendente.

O Grêmio chega ao confronto ocupando a 13ª posição, com 25 pontos, e vive uma fase de instabilidade. Nos últimos cinco jogos, o time venceu apenas uma vez, empatou duas e perdeu duas. A equipe de Mano Menezes ainda busca uma identidade clara, e a reestreia de Arthur, após sete anos na Europa, é uma das apostas para reorganizar o meio-campo.

Além disso, o retorno de João Pedro à lateral e a possível entrada de Alysson no ataque são novidades que podem dar mais dinamismo ao time. A torcida espera uma resposta imediata, especialmente após o empate contra o Flamengo fora de casa.

O Mirassol vive um momento oposto. Estreante na Série A, o clube paulista ocupa a 6ª colocação, com 35 pontos, e vem de uma goleada por 5 a 1 sobre o Bahia. Com um futebol ofensivo e bem organizado, o time de Rafael Guanaes é uma das sensações do campeonato.

Fora de casa, o Mirassol tem sido competitivo, com três vitórias e quatro empates em dez jogos. A equipe também conta com o ex-gremista Reinaldo, que reencontra o Tricolor em boa fase.

Histórico do confronto

O retrospecto entre as equipes é curto, mas totalmente favorável ao Mirassol:

2 jogos oficiais

2 vitórias do Mirassol

0 empates

0 vitórias do Grêmio

7 gols marcados pelo Mirassol

3 gols marcados pelo Grêmio

O primeiro revés do Grêmio diante do Mirassol aconteceu em 2022, ainda na fase inicial da Copa do Brasil, quando o time paulista venceu por 3 a 2 e eliminou o Tricolor. A segunda derrota veio em 2025, com uma goleada por 4 a 1 que acendeu o sinal de alerta entre os torcedores. Agora, em clima de revanche, o Grêmio busca virar a página e reencontrar o caminho das vitórias diante de um adversário que nunca perdeu para o clube gaúcho.

Desfalques

Grêmio: Marcos Rocha e Carlos Vinicius (desconforto muscular), Villasanti (lesão no joelho esquerdo), João Lucas (lesão muscular) e Monsalve (luxação no ombro direito).

Mirassol: PH (rompimento de ligamento cruzado do joelho esquerdo)

Prováveis escalações

Grêmio – Técnico (Mano Menezes): Tiago Volpi; Gustavo Martins (João Pedro), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur e Dodi ; Cristian Olivera, Alysson e Braithwaite.

Mirassol – Técnico (Rafael Guanaes): Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel (José Aldo); Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa.

