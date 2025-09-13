Sábado, 13 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Esporte Yuri Falcão derruba favorito e garante vaga na final do Mundial de Boxe

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Foto: Reprodução/Instagram
Sobrinho dos medalhistas Esquiva e Yamaguchi, Yuri Falcão escreve seu próprio capítulo no boxe ao chegar à final do Mundial em Liverpool. (Foto: Reprodução/Instagram)

O brasileiro Yuri Falcão protagonizou um dos momentos mais marcantes do Mundial de Boxe 2025, realizado em Liverpool, ao vencer o cubano Erislandy Álvarez, atual campeão olímpico, e avançar para a grande final da categoria até 65 kg. Com apenas 23 anos, o capixaba mostrou maturidade e técnica para superar um dos nomes mais temidos do torneio.

Logo nos primeiros segundos de combate, Falcão surpreendeu o adversário com um direto certeiro no queixo, derrubando Álvarez e impondo respeito no ringue. Embora o cubano tenha se levantado rapidamente, o brasileiro manteve o ritmo e venceu o primeiro round com autoridade.

No segundo assalto, a disputa ficou mais equilibrada, com bons golpes de ambos os lados. Ainda assim, Yuri conseguiu manter uma leve vantagem, fruto de sua precisão e controle emocional. Já no terceiro e último round, o brasileiro soube administrar o tempo e a vantagem construída, garantindo a vitória por decisão dos juízes.

Com esse resultado, Falcão se junta a Rebeca Lima, Luiz “Bolinha” Oliveira e Isaias “Samurai” Ribeiro, formando um quarteto brasileiro na disputa pelo ouro neste domingo. A campanha de Yuri também reforça o legado da família Falcão no boxe, ele é sobrinho dos medalhistas olímpicos Esquiva e Yamaguchi Falcão.

Na final, Yuri enfrentará o uzbeque Asadkhusha Muydinkujaev, outro campeão olímpico, o que promete um duelo de altíssimo nível. A luta será transmitida ao vivo e pode marcar um novo capítulo na história do boxe brasileiro.

