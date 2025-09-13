Sábado, 13 de setembro de 2025

Grêmio Grêmio ajusta ataque e define escalação com retorno de Arthur

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Após meses afastado por lesão, João Pedro volta a ser opção na lateral para o confronto contra o Mirassol.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Após meses afastado por lesão, João Pedro volta a ser opção na lateral para o confronto contra o Mirassol. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio volta a campo neste sábado (13), às 16 horas, na Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, com novidades importantes e dúvidas no setor ofensivo. O técnico Mano Menezes aproveitou a pausa da Data Fifa para testar variações no time e contará com o retorno de nomes relevantes, além da reestreia de Arthur, que volta ao clube após sete anos atuando na Europa.

A principal novidade é a presença de Arthur como titular. O volante, revelado pelo próprio Grêmio e com passagens por Barcelona, Juventus e Liverpool, retorna ao time para formar dupla com Cuéllar no meio-campo. A terceira vaga no setor ainda está em aberto, com Mano avaliando entre Dodi, Cristaldo ou o jovem Alysson Edward, recuperado de lesão.

Marcos Rocha e Carlos Vinícius foram vetados por desconfortos musculares e estão fora da partida. Por outro lado, João Pedro volta a ser opção na lateral após meses afastado por fratura, e Gustavo Martins está novamente disponível para a zaga. No ataque, Cristian Olivera e Braithwaite devem ser mantidos, mas Alysson pode ganhar espaço após se recuperar de lesão.

Escalação provável

A formação mais cotada para iniciar o jogo é: Tiago Volpi; João Pedro (Gustavo Martins), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur e Dodi (Cristaldo); Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite.

O Grêmio ocupa atualmente a 13ª posição, com 25 pontos, e busca se recuperar após empates contra Ceará e Flamengo. Já o Mirassol, sensação do campeonato em sua estreia na elite, está em 6º lugar com 35 pontos e vem de uma goleada por 5 a 1 sobre o Bahia.

O duelo também marca o reencontro com Reinaldo, ex-lateral do Grêmio e atual capitão do Mirassol, que venceu o Tricolor por 4 a 1 no primeiro turno, resultado que culminou na saída do técnico Gustavo Quinteros.

