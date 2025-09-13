Sábado, 13 de setembro de 2025

Inter Roger testa três esquemas táticos para reta decisiva do Brasileirão

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Com Bernabei suspenso, Victor Gabriel deve assumir a lateral esquerda nas formações testadas por Roger Machado para o confronto contra o Palmeiras.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Com Bernabei suspenso, Victor Gabriel deve assumir a lateral esquerda nas formações testadas por Roger Machado para o confronto contra o Palmeiras.(Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Com a pausa para a Data Fifa, o técnico Roger Machado aproveitou os treinos no CT Parque Gigante para explorar diferentes alternativas táticas visando os últimos compromissos do Campeonato Brasileiro. O Colorado, que enfrenta o Palmeiras neste sábado pela 23ª rodada, pode adotar uma das três formações testadas nos últimos dias.

Esse é o esquema preferido de Roger Machado, utilizado com frequência no Campeonato Gaúcho. A formação tem Vitinho na ponta direita, Ricardo Mathias como centroavante e Carbonero pela esquerda. No meio, Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick garantem equilíbrio entre marcação e criação. A defesa permanece com Victor Gabriel substituindo Bernabei, suspenso por cartão amarelo.

Provável escalação: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Ricardo Mathias e Carbonero.

Na primeira semana de treinos, Roger apostou em um esquema mais compacto, com três volantes e um meia centralizado. Bruno Henrique ganhou espaço ao lado de Alan Rodríguez e Thiago Maia, enquanto Alan Patrick atuou mais avançado, atrás da dupla de ataque formada por Carbonero e Ricardo Mathias.

Formação testada: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia; Alan Rodríguez, Bruno Henrique e Alan Patrick; Carbonero e Ricardo Mathias.

Com a recuperação de Bruno Tabata, que estava no departamento médico, Roger ensaiou uma formação com o jogador atuando pela direita no trio de meias. Alan Patrick centraliza a criação, enquanto Carbonero ocupa o lado esquerdo. Esse modelo é semelhante ao usado antes da pausa do campeonato.

Time montado: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia e Alan Rodríguez; Bruno Tabata, Alan Patrick e Carbonero; Ricardo Mathias.

