Sábado, 13 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Esporte Vitória épica de Hugo Calderano nas quartas de final

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Com cinco títulos em 2025, Hugo Calderano confirma a melhor temporada da carreira e segue firme rumo à final em Macau.

Foto: Divulgação/WWT
Com cinco títulos em 2025, Hugo Calderano confirma a melhor temporada da carreira e segue firme rumo à final em Macau. (Foto: Divulgação/WWT)

No WTT Champions de Macau, Hugo Calderano enfrentou o alemão Patrick Franziska, número 18 do mundo, e venceu por 4 sets a 2: Parciais: 13/11, 9/11, 11/9, 11/3, 4/11 e 11/8, em uma batalha de 52 minutos.

Foi um duelo de altos e baixos:

No 1º set, Calderano salvou um set point e virou para 13/11.

No 2º, Franziska aproveitou erros de serviço do brasileiro e empatou.

No 3º e 4º sets, Hugo foi dominante, com ataques agressivos e controle emocional.

O 5º set foi o mais difícil, com Calderano perdendo a concentração.

No 6º, mesmo começando atrás, ele virou o placar e fechou com autoridade.

Essa vitória coloca Calderano na semifinal, onde enfrentará o dinamarquês Anders Lind, que surpreendeu ao eliminar o número 1 do mundo, Lin Shidong. A semifinal será na madrugada de domingo, às 3h15 (horário de Brasília), e a final às 8h.

Calderano já conquistou títulos em Buenos Aires, Foz do Iguaçu, Ljubljana e foi vice-campeão mundial.

Está buscando sua sexta final nos últimos sete torneios.

“Nós nos conhecemos muito bem, já jogamos muitas vezes. É um grande jogador, sabia que seria difícil. Comecei bem, sabia que ele podia voltar ao jogo a qualquer momento e estou feliz pela vitória”, disse Calderano.

