Mundo Com uma fortuna de 342 bilhões de dólares, Elon Musk é o homem mais rico do mundo

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Musk é fundador da Tesla e da SpaceX e dono da rede social X Foto: Reprodução Musk é fundador da Tesla e da SpaceX e dono da rede social X. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O fundador da Tesla e da SpaceX e dono da rede social X, Elon Musk, lidera o ranking de bilionários da revista Forbes em 2025, publicado nesta terça-feira (1°). Ele acumula um patrimônio de US$ 342 bilhões.

No ano passado, o francês Bernard Arnault, presidente da holding francesa especializada em artigos de luxo LVMH, ocupava a primeira posição, mas foi ultrapassado por Musk no mês seguinte à divulgação da lista. Atualmente, ele está em quinto lugar, com US$ 178 bilhões.

A segunda e a terceira posição são ocupadas por Mark Zuckerberg, CEO da Meta, e Jeff Bezos, fundador da Amazon, com fortunas estimadas em US$ 216 bilhões e US$ 215 bilhões, respectivamente.

A primeira mulher da lista ocupa apenas o 15° lugar. Trata-se da norte-americana Alice Walton, herdeira do Walmart, que acumula US$ 101 bilhões.

Brasileiros

Eduardo Saverin, co-criador do Facebook, é o brasileiro mais rico do mundo, com um patrimônio líquido de U$ 34,5 bilhões, segundo a lista da Forbes.

Essa é a segunda vez consecutiva que Saverin, de 43 anos, ocupa o primeiro lugar no ranking de bilionários brasileiros da revista. Ele é o cofundador da Meta Platforms, antigo Facebook.

Em segundo lugar na lista dos brasileiros mais ricos está Vicky Safra, com um patrimônio de US$ 20,7 bilhões. Ela herdou a fortuna do falecido marido, Joseph Safra, banqueiro que morreu em dezembro de 2020.

Em terceiro, está Jorge Paulo Lemann, acionista controlador da Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo. Ele tem um patrimônio de US$ 17 bilhões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/com-uma-fortuna-de-342-bilhoes-de-dolares-elon-musk-e-o-homem-mais-rico-do-mundo/

Com uma fortuna de 342 bilhões de dólares, Elon Musk é o homem mais rico do mundo

2025-04-01