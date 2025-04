Porto Alegre Retomada operação em quatro estações de tratamento de água em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2025

Equipes da prefeitura estão nas ruas orientando o trânsito e trabalhando na limpeza das ruas Foto: Alex Rocha/PMPA Equipes da prefeitura estão nas ruas orientando o trânsito e trabalhando na limpeza das ruas. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

As ETA (Estações de Tratamento de Água) Moinhos de Vento, Menino Deus, São João e Belém Novo, em Porto Alegre, voltaram a operar nesta terça-feira (1º) após o restabelecimento da energia elétrica durante a madrugada e início da manhã. A ETA Tristeza não foi afetada pelo temporal de segunda-feira (31).

Conforme o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), até as 11h, a estação que atende às Ilhas permanecia desligada devido à falta de luz.

Caminhões-pipa

Regiões onde há falta no fornecimento de água devido à queda na energia elétrica são abastecidas com caminhões-pipa do Dmae.

“Priorizamos o abastecimento dos locais com prestação de serviços essenciais, como estabelecimentos de saúde, casas de repouso, asilos e escolas. Ao longo do dia, atuaremos também nas comunidades que solicitarem atendimento por meio das subprefeituras”, afirma a diretora de Tratamento e Meio Ambiente do Dmae, Joice Becker.

Após o restabelecimento da luz, o retorno da água é gradual. Por isso, as áreas mais distantes e/ou altas do sistema ainda podem ter desabastecimento ao longo do dia.

Dupla alimentação

As ETAs Moinhos de Vento, São João e Menino Deus contam com dupla alimentação de energia, contratada pelo Dmae junto à CEEE Equatorial. O custo mensal da operação é de cerca de R$ 1,5 milhão. Mesmo assim, todas as fases disponibilizadas às estações ficaram fora de operação após a chuva.

As equipes das secretarias estão nas ruas atendendo às ocorrências. Confira as informações até o momento:

Saúde

Quatro unidades de saúde estão sem atendimento nesta terça-feira devido aos efeitos do temporal: Ilha da Pintada, Vila Elizabeth, Cruzeiro do Sul e Glória. Bom Jesus está fechada para capacitação de equipe, previamente agendada. Outras 30 permanecem abertas, com restrição (sem energia elétrica, internet ou água).

O Centro Logístico de Medicamentos Especiais funciona com capacidade reduzida nesta terça, enquanto as equipes trabalham no conserto de quatro guichês que sofreram avarias devido ao temporal.

Serviços Urbanos

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos registra 158 chamados relativos a quedas de árvores ou galhos. Há, ainda, 18 ocorrências no Parque Farroupilha (Redenção). As equipes da pasta trabalham no atendimento das demandas.

Mobilidade

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) registra 51 bloqueios por queda de árvores ou galhos na via, sendo 19 totais e 32 parciais.

Há, ainda, 50 cruzamentos com semáforos fora de operação por falta de energia, enquanto 13 locais permanecem isolados em razão de fios energizados caídos sobre a via.

Cultura

Devido à falta de energia ou danos causados pela queda de galhos de árvores, estão fechados nesta terça-feira Museu Joaquim Felizardo; Museu de Arte do Paço; Solar Paraíso; e Casa D. A Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães e os cursos do Atelier Livre, ambos no Centro Municipal de Cultura, funcionam normalmente.

Assistência Social

Entre Centros POP, CRAS e Creas, são nove unidades de serviço social impactadas pela falta de energia elétrica, de água, ou sem internet. Embora com serviços interrompidos, as equipes seguem nos locais para orientação e encaminhamentos.

