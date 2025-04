Brasil Os Correios divulgam nota de esclarecimento sobre aluguel de imóvel

Por Redação O Sul | 1 de abril de 2025

"Os Correios são rigorosos no cumprimento da legislação e das normas de integridade", afirmou a estatal

Os Correios divulgaram um esclarecimento sobre a nota “Calote pode custar R$ 300 milhões aos Correios”, publicada na segunda-feira (31) pelo colunista do Jornal O Sul Cláudio Humberto.

“A respeito da nota publicada nesta segunda-feira (31), no Jornal O Sul, “Calote pode custar R$ 300 milhões aos Correios”, cabe destacar que, após análise técnica e jurídica dos argumentos de defesa da locadora, em 24 de março, os Correios notificaram a rescisão unilateral e motivada do contrato de locação do imóvel que abrigou o Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas da empresa em Contagem/MG. A decisão decorreu dos inúmeros problemas apresentados pelo imóvel desde a sua entrega aos Correios, com o agravamento das faltas de solidez e de segurança da edificação, em 2024. A estatal foi forçada a suspender as operações no prédio em 14 de outubro de 2024, em função dos riscos apresentados, posteriormente ratificados pela Defesa Civil, momento em que foi interrompido o pagamento de aluguel. A ação da empresa preza, principalmente, pela segurança das trabalhadoras e dos trabalhadores, e de suas operações, bem como pelo interesse público. Sobre o processo de licitação para publicidade dos Correios, ressalta-se que a estatal segue estritamente as normas legais e os critérios estabelecidos no edital. Atualmente, o certame está em fase de julgamento das propostas técnicas e análise de recursos. A próxima etapa é a abertura das propostas de preços, seguida da análise dos documentos de habilitação. Somente após a conclusão dessas fases, as agências vencedoras serão oficialmente definidas. Os Correios são rigorosos no cumprimento da legislação e das normas de integridade. Caso sejam identificadas quaisquer irregularidades que comprometam a idoneidade de uma empresa classificada, todas as medidas cabíveis serão adotadas, incluindo desclassificação e demais sanções previstas na lei”, afirmou a estatal em nota.

