Cláudio Humberto Calote pode custar R$ 300 milhões aos Correios

Por Cláudio Humberto | 31 de março de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Além de problemas na licitação milionária para recrutar agência de propaganda (algumas com histórico de escândalos de corrupção, inclusive no mensalão do primeiro governo Lula), a estatal Correios está às voltas com a cobrança judicial de R$300 milhões, a partir do calote do aluguel de galpão logístico, pertencente ao fundo imobiliário TRBL11, da Rio Bravo, além de multa rescisória pelo contrato de longa duração, onde funciona o Centro Logístico de Contagem (MG), dos mais importantes da estatal. O calote de R$12 milhões/mês começou em novembro de 2024.

Seu Madruga

Dívidas de água e IPTU engrossam a fatura. Para piorar, os Correios querem empurrar o custo da manutenção na gestora até deixar o local.

Ta tudo certo

O imóvel está apto para operação, com a burocracia resolvida: laudo de engenharia, Corpo de Bombeiros, secretarias estaduais e da Defesa Civil

Chama o juiz

A gestora já notificou os Correios administrativamente e segue o rito até a coisa desaguar no Judiciário. O contrato vence só em 2034.

Bico fechado

A coluna pediu explicações ao endividado Correios, que não cansar de perder dinheiro público. Não houve resposta. O espaço segue aberto.

Governo Lula ‘desliza’ para seu fim’, diz economista

“O governo [Lula, PT] está deslizando rapidamente para o seu fim”, avaliou o ex-presidente do IBGE e do BNDES Paulo Rabello de Castro, no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes e TV Bandnews. Ao criticar a forma destoante com que o governo petista e o Banco Central enfrentam o problema da inflação, o professor e economista tranqüiliza quanto à idéia de jerico do vice Geraldo Alckmin de expurgar alimentos do cálculo da inflação: “esse governo não tem força para fazer nada de grave”.

Esconder não é plano

Castro classificou como “completamente inoportuna” a sugestão de Alckmin, para quem os juros não afetam a inflação de alimentos.

Mudar termômetro?

“Se alguém está com 39 de febre e você troca o termômetro para ver se a febre baixa, não só a febre não baixa como se perde a referência”, diz.

Suposto ministro

Ele diz que o vice se mete onde não deveria se meter, “até porque a área dele não é inflação, para isso existe um suposto ministro da Fazenda”.

Mais um fiasco

Guilherme Boulos (Psol-SP) virou chacota entre deputados de oposição pelo esvaziado ato pró-Lula em São Paulo. Os ministros não quiseram dar as caras, “Soltaram a mão do Boules”, riu Nikolas Ferreira (PL-MG).

Lula fetichista

Jair Bolsonaro mandou Lula “arrumar o que fazer” e parar de falar dele, como o petista tem adorado fazer no tour que desfruta pela Ásia, “não o julgo por ser seu fetiche”, ironizou o ex-presidente.

Derrota premiada

Apesar da vergonhosa atuação na seleção brasileira, o demitido Dorival Jr não tem do que reclamar de salário. Irá receber quase R$2 milhões por mês até a Copa de 2026.

Motivo

Causou perplexidade em Brasília intimação de Alexandre de Moraes para que advogados expliquem viagem de Leo Índio à Argentina. Não há qualquer impedimento para o sobrinho de Jair Bolsonaro sair do Brasil.

Ritmo ‘intenso’

Parlamentares da Câmara dos Deputados e o Senado se preparam para enfrentar duas semanas seguidas de trabalho até a Semana Santa, o segundo feriadão de 2025, que começa no dia 10 no Congresso.

Rachadones

O esperto Janones (Avante-MG) tenta se livrar de punição na Justiça fazendo acordo com a PGR para encerrar o processo, mas o PL que revogar isso: afinal, o deputado agora admite o que havia negado.

Calote

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, conhecido como como churrasqueiro de Lula, recebeu outra carta de transportadores: vão parar, dizem. Até sexta, a estatal não pagou pelos serviços de janeiro.

Memória de elefante

Foi só o Ministério da Justiça plantar na imprensa amiga que quer endurecer pena por receptação de celular roubado, que voltou a viralizar vídeo de Lula minimizando o crime cometido por “jovem de 14 e 15 anos”

Pensando bem…

…além de Estado paralelo, o vice Geraldo Alckmin quer inventar a inflação paralela.

Poder sem Puder

Memória afiada

Em 1994, o senador Áureo Mello passou o carnaval no Rio. Certo dia, ele viu nos jornais a famosa fotografia de Itamar Franco com a modelo Lílian Ramos, no Sambódromo. Ela vestia só uma camiseta, exibindo toda a sua intimidade. Um amigo puxou conversa com o senador: “⁠Que papelão do Itamar na avenida…” Áureo ajeitou os óculos grossos, aproximou o jornal do rosto e exclamou: “⁠Meu Deus! Se não me falha a memória, isto aí é a dita cuja!” Era.

Cláudi0 Humberto

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

