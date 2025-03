Bruno Laux Assembleia gaúcha instala Frente Parlamentar contra novos pedágios no RS

Por Bruno Laux | 31 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Assembleia Legislativa. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Freio nos pedágios

A Assembleia gaúcha instalará nesta terça-feira a Frente Parlamentar contra os pedágios dentro do Programa de Concessões Rodoviárias do RS, proposta pelo deputado Paparico Bacchi (PL). O articulador do grupo afirma que a instalação de novas praças de cobrança no Estado impõe um peso adicional sobre cidadãos e empresas, que já enfrentam dificuldades em um cenário econômico desafiador, além de comprometer ainda mais a competitividade da economia gaúcha. O colegiado deve promover uma série de discussões sobre as tarifas elevadas e o grande número de pedágios previstos para o Estado, que desde já enfrentam resistência por parte da população e dos setores produtivos gaúchos. “Parece que vivemos no ‘Governo Eduardo-Brito’, onde o único projeto que avança a pleno vapor é a cobrança de pedágios dos gaúchos. Enquanto isso, a realidade do estado mostra comércios fechando as portas, a cadeia da proteína animal em colapso, agricultores abandonando suas terras e milhares de famílias ainda tentando se recuperar dos estragos da maior enchente da história do RS”, afirma Paparico.

Ajuda reconhecida

O influencer carioca Felipe Neto recebeu na última semana a Medalha da 56ª Legislatura da Assembleia Legislativa gaúcha, por articulação do deputado Leonel Radde (PT). A honraria foi entregue em reconhecimento ao apoio prestado pelo homenageado ao RS durante as enchentes de 2024, quando mobilizou ajuda e atenção nacional à situação do Estado, incluindo o envio de purificadores de água. Além do trabalho realizado durante a catástrofe climática, Radde também destacou a atuação de Felipe no “combate ao ódio nas redes”, pontuando que o influenciador representa um dos maiores nomes do Brasil na “desradicalização de jovens”.

Taxação de emissões

Começou a ser analisado na Câmara o projeto do deputado Fausto Pinato (PP-SP) que estabelece a taxação das emissões de carbono do transporte aéreo e terrestre nos âmbitos interestadual e internacional. O texto propõe que a Taxa de Compensação de Emissões de Gases de Efeito Estufa seja cobrada dos usuários dos diferentes modais de transporte com base na estimativa de emissões de gases do gênero por passageiro, levando em consideração fatores como a distância percorrida nas viagens. Na proposta, Pinato destaca que serão isentos da taxação os usuários de transporte utilizado exclusivamente para fins de assistência humanitária ou emergencial. “A TCE-GEE não apenas incentiva a redução de emissões no setor de transporte, mas também impulsiona a modernização e a sustentabilidade econômica do país”, argumenta o parlamentar.

Comissão acolhedora

Ainda com planos de encaminhar a PEC da Segurança para apreciação do Congresso em abril, o Ministério da Justiça está confiante de que a comissão especial que vai analisar a medida na Câmara seja integrada por deputados dispostos a avançar com a discussão do texto. A pasta federal espera que os parlamentares indicados para o núcleo não sejam vinculados a “extremismos ideológicos”, de modo a evitar que o debate da matéria seja impactado por ruídos políticos. O chefe do ministério, Ricardo Lewandowski, deve apostar no amplo diálogo sobre os pontos previstos no texto com as lideranças parlamentares, de modo a garantir uma tramitação tranquila e com resultados positivos para o governo.

Abril Azul

A iluminação cênica da fachada do Palácio Farroupilha, sede do Legislativo gaúcho, será configurada com a cor azul entre os dias 1º e 8 de abril, em alusão à campanha “Abril Azul: mês dedicado ao debate e à conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista”. Lembrada no Parlamento estadual pela deputada Eliana Bayer (Republicanos), a mobilização internacional visa ampliar a visibilidade e inclusão da população com TEA, combatendo o capacitismo e conscientizando a sociedade sobre a condição.

Bruno Laux

@obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/assembleia-gaucha-instala-frente-parlamentar-contra-novos-pedagios-no-rs/

Assembleia gaúcha instala Frente Parlamentar contra novos pedágios no RS

2025-03-31