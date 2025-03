Colunistas Em Ibiraiaras, população disputa lugar na fila do Raio-x com cavalos e cachorros.

Por Flavio Pereira | 31 de março de 2025

Deputado Bibo Nunes (PL) denuncia precariedade do atendimento à saúde. (Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados).

Durante a discussão do projeto que prorroga até o final de 2025 o prazo para utilização dos recursos destinados à Covid, o deputado federal Bibo Nunes (PL) trouxe um relato curioso, que demonstra a precariedade do atendimento à saúde da população em algumas regiões do Rio Grande do Sul.

O deputado foi procurado por lideranças do município de Ibiraiaras, com o pedido para que indicasse recursos para a aquisição de uma máquina de Raios X. Segundo Bibo, como não há equipamento de Raios-x em Ibiraiaras, a população procura uma clínica veterinária local, que dispõe do equipamento.

– Ficam disputando um lugar na fila o cachorro, o cavalo e o ser humano. É claro que nós indicamos os recursos para resolver essa situação”, afirmou Bibo Nunes.

Projeto do deputado Pompeo de Mattos anula multa do pedágio virtual, o Free-Flow.

O deputado federal Pompeo de Mattos (PDT) denuncia que a retirada das praças físicas de pedágio e a manutenção somente das virtuais, o free flow “está enganando os motoristas no Brasil e, em especial, no Rio Grande do Sul”. Segundo Pompeo, “o que deveria ser uma modernização do sistema de pedágio, na verdade, virou uma armadilha burocrática contra os motoristas, por falta de transparência, por falta de clareza nas notificações precárias”.

Pompeo de Mattos protocolou na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº 752, de 2025, “para corrigir as falhas desse sistema e evitar penalização, porque o que se faz é uma grande injustiça”, A cassação da carteira, simplesmente pelo atraso de pagamento, é uma coisa desproporcional, desleal, desumana. O cidadão tem que pagar a conta de uma dívida que não é sua.” Ele aponta números impressionantes:

– No Rio Grande do Sul foram 509 mil multas aplicadas desde a sua implementação, ou seja, mais de meio milhão de multas; 100 milhões de reais em penalidade financeira; 70 mil multas apenas no mês de janeiro de 2025. Cada infração resulta em cinco pontos na CNH.

Lula diz que Janja “vai continuar fazendo o que ela gosta”

A pergunta surge após Lula ter afirmado no sábado que a primeira-dama “vai continuar fazendo o que ela gosta”, após questionamentos sobre sua ida antecipada ao Japão.

“Primeiro que a minha mulher não é clandestina”, disse o presidente. “Ela vai continuar fazendo o que ela gosta, porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa.”

Janja acompanhou o presidente no jantar com o Imperador Naruhito e a Imperatriz Masako, no Palácio Imperial de Tóquio, e viajou para Paris.

Com crescimento do apoio à Anistia, Temer vê caminho para STF modular penas do 8 de Janeiro

Após o recuo do STF no caso da cabeleireira Débora,e o crescimento do apoio ao projeto de anistia na Câmara dos Deputados, o ex-presidente Michel Temer entrou em campo para chamar à razão os ministros do STF, sugerindo que “é melhor resolver a deixar que o Congresso atropele”. O problema, segundo Temer, não está na existência das punições, mas na severidade das penas aplicadas. Ele defende que o Supremo revise sentenças já proferidas, caso receba recursos ou pedidos formais dos condenados.

PP busca unidade dom Republicanos e PL para 2026

Já praticamente acertada a fustão do PP com o União Brasil, o deputado federal Covatti Filho, que deverá presidir o novo bloco, ensaia movimentos para criar uma chapa forte para a disputa ao governo do Estado, e ao Senado em 2026. Foi nesse contexto que se deu o encontro de Covatinho com o presidente do Republicanos, Carlos Gomes. O PL deverá ser procurado. Os partidos estudam uma aliança que una PP, que vai fundir com o União Brasil, mais Republicanos e PL. Na conversa de sexta-feira entre os presidentes Covatti Filho (PP) e Carlos Gomes (Republicanos), a configuração de aliança com o PL projetou um acordo tendo como candidato ao Piratini, o atual líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco.

Possibilidades de configurações de chapa

Embora a deputada Silvana Covatti (PP) seja vista como um nome para a vice de uma provável candidatura do deputado federal Luciano Zucco ao Piratini, o ingresso da deputada Any Ortiz no PP mudaria este cenário. Com o apoio do presidente nacional do PP, Any Ortiz ingressaria no PP para ser candidata ao governo, ou a vice de Zucco. Especulou-se inclusive nesse desenho, que o Republicanos poderia indicar o nome do ex-ministro do Trabalho, e atual deputado federal Ronaldo Nogueira, para o Senado. Porém, de forma realista, nenhum acordo será sacramentado, sem o aval dos caciques nacionais Marcos Pereira (Republicanos), Ciro Nogueira (PP), e no PL, Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto.

