Por Redação O Sul | 15 de março de 2023

Capital gaúcha sediará etapa do circuito nacional da modalidade a partir de sexta-feira. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Após uma série de melhorias, a pista de skate do bairro Restinga (Zona Sul) foi reinaugurada nesta quarta-feira (15) pela prefeitura de Porto Alegre. Mais de 20 crianças e adolescentes atendidos por projetos sociais participaram do evento, integrado às comemorações dos 251 anos de fundação da cidade e a um cronograma de ações que antecedem a etapa do circuito brasileiro STU National que será realizada nesta sexta (17), sábado e domingo na orla do Guaíba.

A revitalização inclui reparos no piso e em juntas de concretagem que apresentaram algum desgaste ou perda de material, além de pintura das superfícies das rampas e obstáculos. Trata-se de uma parceria da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude da capital gaúcha com as empresas Matriz, Spot e Du99 – iniciativa que no último fim de semana permitiu a entrega da pista de skate do bairro IAPI (Zona Norte).

Na avaliação da titular da pasta, Débora Garcia, as ações e melhorias, assim como a infraestrutura (que inclui a maior pista da América Latina), fazem da cidade a mais bem preparada para a prática desse esporte no Brasil: “Porto Alegre já se credencia para ser a “capital brasileira do skate”.

Em paralelo, o gabinete da primeira-dama municipal Valéria Leopoldino mantém a campanha “Skate na Veia e Capacete na Cabeça”, a fim de incentivar o uso consciente de equipamentos de segurança para os atletas. Ela também chama a atenção para o fato de que o esporte é uma ferramenta de inclusão social e que aproxima praticantes de diferentes idades, gêneros e classes sociais.

Quinta-feira (Zona Norte)

Em mais um evento preparatório para as disputas do circuito nacional STU National em Porto Alegre, skatistas praticarão manobras radicais no bairro Floresta (Zona Norte) entre as 19h e as 23h30min. O local escolhido é uma mini-rampa especialmente montada em frente à loja Yerbah, na rua Álvaro Chaves nº 289.

Sexta-feira (orla)

– 9h20min – Eliminatórias Street Masculino.

– 13h40min – Eliminatórias Park Masculino.

– 19h – Best Trick Monster Vision.

Sábado (orla)

– 14h – Semifinal Street Feminino.

– 15h20min – Semifinal Park Feminino.

– 16h – Início de série de shows com DJs e bandas.

– 17h – Semifinal Street Masculino.

– 18h30min – Semifinal Park Masculino.

Sábado, 18

Horário – 16h às 00h

Local – Arena Urb – estacionamento em frente ao Skate Park na Orla do Guaíba

Domingo (orla)

11h – Final Street Feminino.

14h – Final Park Feminino.

15h15min – Final Paraskate.

16h30min – Final Street Masculino.

17h45min – Final Park Masculino.

19h – High Jump BV.

20h – Premiação.

(Marcello Campos)

