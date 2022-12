Política Com viagem de Bolsonaro, presidente em exercício Hamilton Mourão recebe Geraldo Alckmin no Palácio do Planalto

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

Mourão afirmou que o tema da reunião com o vice-presidente eleito foi a Amazônia. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foi recebido pelo presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, no Palácio do Planalto. A reunião foi pedida por Alckmin. Eles conversaram sobre políticas públicas voltadas à Amazônia, entre outros temas.

“Só me pediu uma radiografia da Amazônia. (Passei) Os problemas, as dificuldades que a gente têm nos combates às ilegalidades, como é que poderia melhor isso daí”, afirmou Mourão, após a reunião.” Só (tratamos) de Amazônia.”

Mourão assumiu a cadeira mais importante do País e fica no cargo até domingo (1º), quando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu vice tomarão posse. O presidente Jair Bolsonaro viajou às 14h02 para a Flórida, nos Estados Unidos, onde deverá permanecer até o fim de janeiro.

O vice-presidente segue decidido a não passar a faixa presidencial a Lula, mesmo na ausência de Bolsonaro. A interlocutores Mourão afirma que sequer irá à cerimônia de posse, para o qual foi convidado, e deve passar o domingo em casa.

“Se o presidente Bolsonaro tivesse renunciado, aí a responsabilidade seria minha. Ou se ele tivesse, na live hoje de manhã, dito: ‘determinei ao vice-presidente que ocupe o meu lugar e passe a faixa’. Mas ele não fez nada disso”, afirmou Mourão nesta sexta.

Mourão convocou uma rede nacional de rádio e televisão para este sábado (31), às 20h30. O presidente em exercício deve fazer um balanço dos quatro anos de governo, mencionar que manifestações que ocorrem desde o fim das eleições são direito da liberdade de expressão, mas deverá adotar um tom conciliador, de acordo com interlocutores.

Segundo informações do jornal O Globo, Mourão não conversou com Bolsonaro sobre o pronunciamento. Antes de viajar para os Estados Unidos, o ainda presidente da República apenas enviou mensagem ao vice-presidente comunicando que ele teria três decretos para assinar.

A reunião entre Mourão e Alckmin foi acertada nessa sexta. O futuro vice telefonou para o presidente em exercício e pediu a reunião para conversarem sobre Amazônia. Na cadeira de vice-presidente, Mourão preside o Conselho da Amazônia, um colegiado interministerial que coordena as ações direcionadas à região.

Este não foi o primeiro contato entre Mourão e Alckmin. Eles já se reuniram no final de novembro, também no Planalto. Na ocasião, conversaram sobre a estrutura da vice-presidência. No futuro governo, Alckmin comandará o Ministério de Indústria e Comércio Exterior.

