Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2023

Tricolor vem de três jogos sem vitória. (Foto: Lucas Uebel)

O Grêmio está pronto para enfrentar o São Paulo, neste sábado (21), às 18h30min, no estádio Morumbi, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Renato Portaluppi está há três jogos sem vencer. Na última oportunidade, sofreu a virada do Athletico-PR, em plena Arena, em Porto Alegre. A equipe gaúcha está em quarto lugar, com 44 pontos.

O Grêmio poderá contar com o volante Mathías Villasanti, que estava à serviço da seleção paraguaia na data Fifa. Por outro lado, não terá o lateral Reinado, que foi expulso nos acréscimos do jogo com o Furacão.

A equipe também terá outras duas baixas por lesão: a de Iturbe (lesão grau no músculo reto femoral da coxa direita) e a do meia Nathan (lesão no músculo adutor da coxa esquerda). Por desgaste físico, o zagueiro Geromel não acompanhou a delegação que desembarcou na capital paulista no final da tarde desta sexta.

A provável escalação gremista tem Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Fábio; Villasanti, Pepê, Galdino, Cristaldo e Besozzi; Suárez. Permaneceram em Porto Alegre, se recuperando de lesões, Rodrigo Ely, Cuiabano, Carballo e João Pedro Galvão.

O Grêmio ocupa a quarta colocação, com 44 pontos, mas se beneficiou das derrotas de Palmeiras e Fortaleza. Por outro lado, Athletico, com 44, e Atlético-MG, com 43, se aproximaram.

