Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2023

Secretário-geral da ONU visitou o cruzamento de Rafah.. (Foto: UN Egypt/Mohamed Elkoossy)

A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou nesta sexta-feira (20), que os caminhões com ajuda humanitária devem conseguir entrar na Faixa de Gaza neste sábado, 21, considerando o prazo mais rápido para a abertura da fronteira do território palestino com o Egito, que foi bombardeada e vem sendo recuperada por funcionários egípcios. Cerca de 150 caminhões aguardam há vários dias para atravessar o único ponto de entrada para Gaza que não é controlado por Israel.

Segundo o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, a ajuda humanitária internacional deve começar “amanhã (sábado) ou depois” a entrar no território palestino onde vivem 2,4 milhões de pessoas. “Nós estamos em negociações profundas e avançadas com todas as partes relevantes para garantir que uma operação de ajuda em Gaza comece o mais rápido possível”, afirmou.

A população palestina aguarda a chegada de produtos básicos sob os intensos bombardeios de represália de Israel, após o ataque de 7 de outubro do grupo terrorista Hamas. O cidadão palestino e brasileiro Alajrami Ahmed, que está na cidade fronteiriça Rafah, disse que “há um bombardeio muito violento à noite” na cidade. “Estamos todos (cidadãos brasileiros) bem”, mas “não conseguimos dormir”, afirmou.

O governo brasileiro enviou 40 purificadores de água e duas caixas com medicamentos, além de outros suprimentos, para os brasileiros que estão em Gaza. Estes produtos também estão parados na fronteira, aguardando permissão para entrar.

O embaixador do Brasil da Palestina, Alessandro Candeas, informou que assim que a fronteira for aberta, os brasileiros já serão transportados ao Egito. Um avião cedido pela presidência da República aguarda na capital, Cairo, para trazê-los ao Brasil.

Acesso sem obstáculos

O secretário-geral da ONU, António Guterres, visitou nesta sexta-feira, 20, a fronteira sul de Gaza para preparar a chegada da ajuda ao território palestino. Na quinta-feira, 19, durante uma visita ao Cairo, ele pediu um “acesso humanitário rápido e sem obstáculos”, assim como um “cessar-fogo humanitário imediato”.

Os blocos de concreto instalados pelos egípcios na passagem de fronteira desde o início dos bombardeios israelenses em Gaza foram retirados, informou uma fonte das forças de segurança egípcias à AFP.

O canal egípcio AlQahera News, próximo aos serviços inteligência do país, informou na quinta à noite que a passagem de Rafah seria aberta nesta sexta. Esta também era a expectativa de Candeas e do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que afirmou ter conseguido permissão do presidente egípcio, Abdel Fatah Al Sisi, para que até 20 caminhões de suprimentos enviados pelos EUA passem por Rafah.

“Precisamos de acesso sem restrições e entregar nossa ajuda vital de forma segura. O tempo é curto”, afirmou o Unicef na rede social X. Segundo Michael Ryan, diretor para situações de emergência da Organização Mundial da Saúde (OMS), o acordo de Biden com o Egito é uma “gota de água no oceano das necessidades”. “Seriam necessários 2.000 caminhões”, disse Ryan.

