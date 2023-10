Mundo Reféns norte-americanas são liberadas pelo Hamas

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2023

Judith e Natalie Raanan foram liberadas pelo Hamas e estão no Egito. (Foto: Governo de Israel)

O grupo extremista Hamas afirmou que libertou duas reféns que tem a cidadania norte-americana e israelense na Faixa de Gaza por “questões humanitárias”. O gabinete do primeiro-ministro israelense confirmou que Judith Raanan, de 59 anos, e sua filha Natalie, de 17 anos, foram liberadas pelo grupo terrorista e estão em uma base militar em Israel, junto de familiares.

Judith e Natalie Raanan foram entregues à Cruz Vermelha Internacional e cruzaram a fronteira do enclave palestino com o Egito, de onde foram levadas para Israel.

“As Forças de Defesa de Israel e todo o sistema de segurança continuará operando e fazendo todos os esforços para localizar desaparecidos e devolver todos os reféns para casa”, afirma o comunicado.

Judith Raanan e Natalie Raanan moram em Evanston, no Estado americano de Illinois, e vieram a Israel em outubro para comemorar o aniversário de um familiar e celebrar um feriado religioso. A família Raanan estava hospedada no Kibutz Nahal Oz, um quilómetro e meio da fronteira com a Faixa de Gaza. Judith Raanan passou sua infância em Israel antes de se estabelecer nos Estados Unidos.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que Washington trabalhou junto com o governo do Catar para garantir a libertação das americanas. Ele disse que as reféns “terão todo o apoio do governo dos Estados Unidos enquanto se recuperam e se curam, e todos devemos respeitar sua privacidade neste momento”.

De acordo com o New York Times, a liberação das reféns ocorreu após uma negociação entre os Estados Unidos e o grupo terrorista Hamas, mediada pelo Catar. A mídia israelense informou que não houve nenhuma negociação entre o grupo terrorista Hamas e Israel para que as reféns fossem liberadas. Já de acordo com a CNN americana, as reféns foram liberadas devido ao estado de saúde da mãe, que estava se deteriorando.

Reféns

O Exército israelense afirmou nesta sexta-feira (20) que “a maioria dos reféns” sequestrados pelo grupo terrorista Hamas no ataque de 7 de outubro “está viva”.

“Dos aproximadamente 200 reféns que se encontram atualmente detidos na Faixa de Gaza, mais de 20 são menores de idade, entre 10 a 20 têm mais de 60 anos, e a maioria deles está viva”, afirmaram os militares na nota. Segundo a mesma fonte, o grupo terrorista Hamas também levou corpos para a Faixa de Gaza após o ataque.

No início desta semana, o grupo terrorista Hamas divulgou um pequeno vídeo de Mia Schem, 21, que foi sequestrada durante o ataque da organização terrorista Hamas a um festival de música. No vídeo, ela aparece com o braço enfaixado e diz que recebeu tratamento médico enquanto estava em cativeiro. Até agora, é o único vídeo que o grupo divulgou de qualquer um dos reféns.

2023-10-20