Tênis Com virada espetacular, o brasileiro João Fonseca avança às semis no ATP de Buenos Aires

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

Tenista é o brasileiro mais jovem a alcançar a semifinal de um torneio ATP. (Foto: Getty Images)

Nem a chuva, nem as vaias da torcida argentina foram obstáculos fortes o suficiente para frearem a energia de João Fonseca na tarde dessa sexta-feira (14), no ATP de Buenos Aires. O brasileiro, que começou a partida perdendo por 5 a 1, virou o jogo sobre o favorito da casa, Mariano Navone, salvou dois match points e venceu o rival por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/5.

“Essas foram as últimas hipóteses pelas quais trabalhamos. Eu não estava jogando o meu melhor. Lutei até o fim, estou cansado. Acreditei que em pouco tempo ele poderia ganhar. Quero dizer, desde o início eu estava acreditando que poderia vencer, mesmo que não estivesse jogando o meu melhor. Mas lutei, acreditei nisso e agora estou na semifinal. Estou muito, muito feliz com a forma como lutei hoje”, disse João.

Depois de duas interrupções por causa da chuva que caía sobre a quadra Guillermo Villas, a partida contra Mariano Navone chegou a 2h54 de duração, sendo a mais longa já disputada pelo tenista carioca em 3 sets. Com o resultado, João se torna o brasileiro mais jovem a alcançar as semifinais de um torneio ATP, e o mais novo da história, desde Carlos Alcaraz, a atingir a etapa no saibro.

No caminho para as semifinais, o tenista executou uma ótima campanha no saibro argentino, chegando às quartas de final de um torneio ATP pela terceira vez em sua carreira e se tornando o mais jovem a atingir a etapa em Buenos Aires, nos últimos 21 anos, desde Richard Gasquet. Depois de superar o número 44 do mundo na primeira rodada, o brasileiro engatou a vitória nas oitavas sobre Federico Coria, por 2 sets a 1.

Reencontrar o argentino conhecido como “La Navoneta” – algoz de João nas quartas de final do Rio Open de 2024 – não parecia uma tarefa fácil, ainda mais depois de vê-lo bater o dinamarquês Holger Rune, número 12 do ranking, nas oitavas. Cinco anos mais velho e 52 posições acima no ranking, Mariano Navone parecia ter o jogo nas mãos, mas perdeu dois match points, sofreu mais uma virada e precisou aceitar a derrota para o jovem rival.

Jogo

João conseguiu abrir o game com uma arrancada, mas Navone logo o alcançou e confirmou o serviço. Em seguida, o argentino não deixou o brasileiro pontuar e concluiu a quebra. Com um jogo consistente, repetiu a façanha deixando o carioca no zero e confirmando novamente com um drop shot. João encaixou bem o ataque de direita e conseguiu fechar seu primeiro serviço. Mariano devolveu no placar e ainda conseguiu mais uma quebra. Na sequência, com um ace, o argentino encaminhou o set point. João salvou o primeiro break point com um slice, reverteu a situação e conseguiu a quebra com bola fora do anfitrião.

O tenista carioca cometeu sua primeira dupla falta e se viu parado em 30 a 0. Com quatro aces seguidos, virou, confirmou o saque e fez 5 a 3. Com mais uma bola fora de Mariano, Fonseca chegou ao break point. A torcida argentina provocou e vibrou quando a bola parou na rede para deixar tudo igual. A dinâmica se repetiu por mais duas vezes, com a alternância de vantagem entre os jogadores, o brasileiro se irritou ao perder mais um break point e jogou a raquete no chão. O argentino acabou fechando o set em 6 a 3.

O segundo set começou com a confirmação do serviço de João, mas Navone logo igualou. Com mais dois serviços para cada lado, com direito a uma bela bola curta do brasileiro, que fez o argentino correr no saibro, a partida precisou ser interrompida por poucos minutos, em 2/2, devido à chuva. De volta à quadra, Mariano comandou o game e chegou ao break point, mas Fonseca salvou. Com duas bolas fora, o dono da casa conseguiu a quebra e foi muito aplaudido pela torcida.

A chuva apertou novamente e houve mais uma pausa na Quadra Guillermo Villas. De volta ao jogo, Fonseca conseguiu devolver a quebra na segunda oportunidade, deixando tudo igual em 3/3. Navone voltou a colocar pressão no brasileiro e chegou ao break point sem deixar o rival pontuar. Com a segunda dupla falta do jogo, João foi quebrado. A disputa ficou ainda mais acirrada quando o jovem tenista virou o game seguinte e quebrou o saque de Mariano, empatando o jogo. Com um belo ace e mais uma bola fora do rival, João confirmou o serviço e levou a torcida brasileira à loucura, vencendo o set em 6 a 4.

Na última parcial, Navone cresceu, alimentado pela vibração do público local, e fechou dois games consecutivos. João reagiu e confirmou seu saque, mas o argentino respondeu na mesma moeda, chegando a 3/1. O brasileiro alcançou novamente o adversário em 3/4, mas viu o rival fechar mais um game e se aproximar da vitória. Fonseca salvou dois match points de maneira impressionante, e foi a 4/5. Com mais uma quebra inacreditável e outra confirmação, o carioca se tornou o brasileiro mais jovem a alcançar uma semifinal de um torneio ATP.

Wild

Mais cedo, o brasileiro mais bem colocado do ranking (77º), Thiago Wild, se despediu do torneio ao ser derrotado em sets diretos para o sérvio Laslo Djere (112º do ranking da ATP), parciais de 7/6 (7/3) e 6/3.

Com virada espetacular, o brasileiro João Fonseca avança às semis no ATP de Buenos Aires

