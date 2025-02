Tênis Tenista João Fonseca avança à final de torneio em Buenos Aires e vira nº 1 do Brasil no ranking

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Brasileiro vai disputar decisão neste domingo (16). (Foto: Getty Images)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sem precisar encarar a pressão da torcida argentina, mas de frente para um grande adversário, João Fonseca garantiu a vitória que parecia razoavelmente tranquila diante do sérvio Laslo Djere, no ATP de Buenos Aires, nesse sábado (15). O tenista carioca precisou ir ao tie-break no primeiro set, levou uma virada, mas conseguiu fechar com sobra, dominando a partida até a vitória por 2 sets a 1, com parciais de 7/6(3), 5/7 e 6/1.

“Foi muito especial e muito difícil, contra um jogador muito bom. Ele foi para a faculdade e está jogando um tênis incrível. Nós já sabíamos como Laslo poderia jogar, ele ganhou um ATP 500. Joguei o meu melhor. Hoje foi com meu coração e com dor. Conseguimos vencer. Estamos na final. Falta mais uma. Vamos em frente!”, disse Fonseca, em entrevista após o jogo.

Com o resultado, João Fonseca já aparece na 74ª posição no ranking em tempo real da ATP, superando Thiago Wild, em 75º. O tenista é também o mais jovem desde Carlos Alcaraz, em 2021, a chegar à final de um torneio ATP no saibro além de ser o 10º mais novo da história a alcançar uma decisão do tour.

Jogo

A partida começou equilibrada entre os dois tenistas, com os dois confirmando seus serviços até 2/2. Com quatro break points a favor do brasileiro, Djere conseguiu passar, no sufoco, e fechou o quinto game. Em seguida, o brasileiro teve que enfrentar sua primeira chance de quebra, mas se safou por suas vezes, com um belo smash e, depois, com um winner, confirmando mais um saque.

Laslo passou à frente novamente ao conseguir confirmar seu serviço, e Fonseca empatou com um ace, em 4/4. A partida caminhou parelha e o set foi ao tie-break. Com um ótimo desempenho, o brasileiro chegou a abrir 6 a 1, mas Djere salvou duas bolas e chegou a 6/3. Com uma bola fora do sérvio, o carioca garantiu a primeira parcial a seu favor.

Embalado pela vitória no primeiro set, João abriu confirmando o serviço com mais um ace. Se na primeira parcial Djere se mantinha à frente no “game a game”, desta vez, o brasileiro liderou o placar. Confirmou tranquilamente os dois primeiros saques e conseguiu finalmente a quebra em 5/3. No entanto, o sérvio cresceu no jogo e devolveu a quebra. João chegou a ter o match point, mas Laslo salvou e ainda recuperou a liderança em 6/5.

Na volta à quadra, Fonseca salvou dois break points e garantiu o serviço. Djere devolveu no placar, mas João garantiu mais um game com um maior controle de velocidade da bola. O brasileiro foi para o banco sentindo dores e solicitou atendimento médico.

De forma impressionante, Fonseca voltou ao jogo mais forte do que antes, conseguiu a quebra e anotou sete pontos consecutivos. Avassalador, fechou mais um e deixou o sérvio completamente perdido. Com uma dupla falta do adversário, o carioca conseguiu a quebra, em seguida, confirmou mais um serviço e decretou a vitória por 6 a 1 sobre o sérvio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tênis

https://www.osul.com.br/tenista-joao-fonseca-avanca-a-final-de-torneio-em-buenos-aires-e-vira-no-1-do-brasil-no-ranking/

Tenista João Fonseca avança à final de torneio em Buenos Aires e vira nº 1 do Brasil no ranking

2025-02-15