Mundo O que se sabe sobre os reféns israelenses soltos pelo Hamas nesse sábado

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Desde o início do cessar-fogo, em janeiro, foram libertados 19 reféns israelenses ou com dupla nacionalidade e cinco tailandeses. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Membros do Hamas libertaram nesse sábado (15) mais três reféns israelenses, no que marca mais uma troca de reféns da primeira etapa do acordo de cessar-fogo em Gaza.

O americano-israelense Dekel-Chen, o russo-israelense Alexandre Troufanov e o argentino-israelense Iair Horn foram liberados na cidade de Khan Younis, no sul de Gaza.

Os reféns fizeram um breve discurso em um palco montado para o evento, e logo após foram acompanhados aos veículos de transporte da Cruz Vermelha, entidade que faz o transporte dos reféns aos locais de acolhimento, onde os reféns são examinados antes de serem reunidos com os familiares.

A liberação, que marca a sexta troca de reféns israelenses e prisioneiros palestinos durante acordo de cessar-fogo de Gaza, que entrou em vigor no dia 19 de janeiro.

Em troca, Israel liberou 369 prisioneiros palestinos logo em seguida, segundo o Gabinete de Mídia de Prisioneiros do Hamas. Foi o maior número de prisioneiros palestinos libertados durante as trocas até agora.

A troca deste sábado reafirma o alívio das tensões entre as duas partes após acusações e ameaças que aconteceram na última semana.

O Hamas havia ameaçado anteriormente não libertar mais reféns após acusar Israel de violar os termos do cessar-fogo ao bloquear a entrada de ajuda em Gaza, atraindo contra-ameaças de retomada dos combates de Israel, que colocou suas forças em alerta máximo.

Israel, junto aos EUA, respondeu ameaçando a encerrar o acordo de cessar-fogo caso os reféns não fossem entregues até meio-dia desse sábado.

Depois que o Hamas concordou com os termos e afirmou que iria liberar os reféns, as diferenças foram resolvidas.

O Hamas concordou no mês passado em entregar 33 reféns israelenses, incluindo mulheres, crianças e homens mais velhos, em troca de centenas de prisioneiros e detidos palestinos, durante uma trégua de seis semanas durante a qual as forças israelenses se retirariam de algumas de suas posições em Gaza.

Até o momento, 16 dos 33 reféns israelenses foram devolvidos, junto com cinco tailandeses entregues em uma libertação não programada. Isso deixou 76 reféns ainda em Gaza, dos quais apenas cerca de metade está viva. A primeira fase do acordo vai até o dia 1º de março. Hamas e Israel dizem estar preparados para iniciar a negociação da segunda fase.

Veja o que se sabe sobre os três reféns:

* Yair Horn, 46 anos

O argentino-israelense Yair Horn, que completou 46 anos enquanto estava em cativeiro, foi sequestrado em sua casa no kibutz Nir Oz, juntamente com seu irmão, Eitan Horn (38 anos), que estava de visita. Ele faz parte do grupo de 33 reféns previsto para ser libertado com prioridade porque tem diabetes.

Antes de sua captura, Yair Horn trabalhava na construção e estava muito envolvido na vida do kibutz, organizando festas e atividades. Ele também era responsável pelo bar local.

* Sasha Trupanov, 29 anos

Sasha Trupanov, russo-israelense que completou 29 anos enquanto estava em cativeiro, foi sequestrado juntamente com sua parceira, Sapir Cohen, no kibutz Nir Oz, onde estavam visitando familiares. Seu pai, Vitali Trupanov, foi assassinado durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Sua parceira, sua mãe, Elena Trupanov, e sua avó, Irena Tati, foram libertadas durante a primeira trégua, no final de novembro de 2023.

* Sagui Dekel Chen, 36 anos

O americano-israelense Sagui Dekel Chen foi sequestrado no kibutz Nir Oz enquanto tentava proteger sua família.

Ele deixou para trás a esposa grávida e suas duas filhas. Desde que foi capturado, sua esposa, Avital Dekel Chen, deu à luz em dezembro de 2023 a terceira filha do casal, que recebeu o nome Shahar, que significa “amanhecer” em hebraico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/o-que-se-sabe-sobre-os-refens-israelenses-soltos-pelo-hamas-nesse-sabado/

O que se sabe sobre os reféns israelenses soltos pelo Hamas nesse sábado

2025-02-15