Mundo Por que Trump quer abolir o Departamento de Educação? Entenda

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Trump quer que Departamento de Educação dos EUA seja fechado imediatamente. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ainda durante sua campanha, o presidente Donald Trump prometeu que fecharia o Departamento de Educação, que foi criado por um ato do Congresso em 1979. Em 4 de fevereiro de 2025, o republicano descreveu seus planos para Linda McMahon, sua indicada para secretária de educação.

Políticas educacionais nos EUA são em grande parte realizados nos níveis estadual e local. O Departamento de Educação é uma agência governamental relativamente pequena, com pouco mais de 4 mil funcionários e um orçamento anual de 268 mil milhões de dólares.

Uma grande parte do seu trabalho consiste em supervisionar US$ 1,6 bilhões de dólares empréstimos federais a estudantes, bem como subsídios para escolas do ensino básico e secundário. E garante que as escolas públicas cumpram as leis federais que protegem estudantes vulneráveis, como aqueles com deficiência.

Por que, então, Trump quer eliminar o departamento?

Mentalidade “woke”

Em primeiro lugar, Trump e os seus apoiantes acreditam que os liberais estão a arruinar a educação pública ao instituir o que chamam de “agenda radical woke” que, segundo eles, dá prioridade à política de identidade e ao pensamento de grupo politicamente correto, em detrimento da liberdade de expressão daqueles, como muitos conservadores, que têm opiniões diferentes.

Apoiantes de Trump chamam de “ideologia de gênero radical”, que, segundo eles, promove políticas como permitir que estudantes transexuais joguem em equipas desportivas escolares ou usem casas de banho correspondentes à sua identidade de gênero, e não ao sexo biológico.

Os apoiantes de Trump dizem que tais políticas – que o Departamento de Educação apoiou indiretamente através da expansão das proteções de gênero do Título IX em 2024 para incluir a discriminação baseada na identidade de género – estão em conflito com os direitos de escolha da escola dos pais ou, para alguns conservadores religiosos, com a Bíblia.

Em 20 de janeiro de 2025, Trump assinou ordens executivas visando o “extremismo da ideologia de gênero” e as políticas “radicais” da DEI. Duas semanas depois, assinou outro sobre “Manter os homens fora dos esportes femininos.

Doutrinação marxista

Para os apoiadores do movimento Make America Great Again (MAGA), o despertar da “esquerda radical” faz parte da tentativa de longa data dos liberais de fazerem “lavagem cerebral” nos outros com as suas visões supostamente marxistas que abraçam o comunismo.

Uma versão desta teoria da conspiração do “Marxismo Americano” argumenta que a doutrinação data das origens dos EUA. Os partidários do MAGA dizem que esta alegada agenda esquerdista é antidemocrática e anticristã.

Dizendo que quer combater a influência educativa de tais radicais, fanáticos e marxistas, Trump emitiu ordens executivas em 29 de janeiro que prometem combater o “anti-semitismo no campus” e acabar com a “doutrinação radical nas escolas K-12”.

Direitos parentais

Os apoiantes de Trump também argumentam que a política de educação pública federal “woke” infringe as liberdades e direitos básicos das pessoas.

Esta ideia estende-se ao que os apoiadores de Trump chamam de “restauração dos direitos dos pais”, incluindo o direito de decidir se uma criança passa por uma transição de gênero ou aprende sobre a identidade de gênero não-binária nas escolas públicas.

O primeiro parágrafo do capítulo sobre educação do Projeto 2025 argumenta: “As famílias e os alunos devem ser livres de escolher entre um conjunto diversificado de opções escolares e ambientes de aprendizagem”.

A diversidade, de acordo com este argumento, deveria incluir instituições religiosas e educação em casa. O Projeto 2025 propõe que o governo possa apoiar os pais que optem por estudar em casa ou colocar os seus filhos numa escola primária religiosa, fornecendo Contas Poupança Educacionais e vales escolares. Os vouchers fornecem financiamento público para que os alunos frequentem escolas privadas e têm aumentado seu uso nos últimos anos.

Burocracia

Para os fiéis do MAGA, o Departamento de Educação exemplifica a ineficiência e a burocracia do governo.

O Projeto 2025, por exemplo, contém que desde a altura em que foi criado pela administração Carter em 1979, o Departamento de Educação aumentou de tamanho, ficou sob a influência de grupos de interesses especiais e serve agora como um ineficiente “balcão único para o cartel de educação acordado”.

Trump assinou uma ordem executiva em 20 de janeiro que estabelece um “Departamento de Eficiência Governamental” liderado pelo bilionário Elon Musk. O homem forte da gestão do republicano já disse que “terá sucesso” no desmantelamento do Departamento de Educação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/por-que-trump-quer-abolir-o-departamento-de-educacao-entenda/

Por que Trump quer abolir o Departamento de Educação? Entenda

2025-02-15