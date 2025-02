Mundo Equipe de Trump iniciará diálogo entre Rússia e Ucrânia na Arábia Saudita

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Informação foi confirmada por altos funcionários do governo; negociações devem começar nos próximos dias. Na foto, Trump (D) e Putin Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Altos funcionários do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciarão conversas sobre um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia com negociadores dos dois países na Arábia Saudita nos próximos dias, conforme um legislador americano e uma fonte familiarizada com o planejamento.

O secretário de Estado Marco Rubio, o conselheiro de segurança nacional dos EUA Mike Waltz e o enviado da Casa Branca para o Oriente Médio Steve Witkoff viajarão para a Arábia Saudita, declarou o representante dos EUA Michael McCaul à Reuters.

McCaul, presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, afirmou que, segundo o próprio entendimento, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky havia sido convidado a participar.

Ele ressaltou que as conversas tinham como objetivo organizar uma reunião com Trump, o presidente russo Vladimir Putin e Zelenskiy “para finalmente trazer a paz e acabar com este conflito”.

O líder ucraniano anunciou neste sábado (15) que a Ucrânia nunca aceitaria nenhum acordo de paz alcançado pelas suas costas ou sem o envolvimento de Kiev. A Ucrânia declarou repetidamente que quer se unir aos Estados Unidos e à Europa para elaborar uma estratégia conjunta antes de qualquer reunião Trump-Putin.

Negociações paralelas sobre um acordo de minerais críticos continuaram neste sábado, com Zelensky dizendo que um rascunho de Washington não continha as disposições de segurança que Kiev precisava.

Três fontes disseram que os Estados Unidos propuseram assumir a propriedade de 50% dos minerais críticos da Ucrânia. Trump, falando com repórteres na Casa Branca na quinta-feira (13), expressou que o governo ucraniano teria um assento à mesa durante quaisquer negociações de paz com a Rússia sobre o fim da guerra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/equipe-de-trump-iniciara-dialogo-entre-russia-e-ucrania-na-arabia-saudita/

Equipe de Trump iniciará diálogo entre Rússia e Ucrânia na Arábia Saudita

2025-02-15