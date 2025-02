Porto Alegre Zona Sul de Porto Alegre terá nova linha de lotação a partir de segunda-feira

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

Novo ramal do lotação vai proporcionar um deslocamento ágil entre os bairros da Zona Sul e o Centro Histórico via Estr. da Costa Gama, Oscar Pereira Foto: Pedro Piegas/PMPA Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir desta segunda-feira (17), a população dos bairros Restinga, Belém Velho e Glória, em Porto Alegre, contará com mais uma opção de itinerário com o início da operação da linha de lotação 10.63 – Restinga via Glória. A implantação do serviço oferecerá um deslocamento mais ágil entre o bairro e o Centro.

A linha também oferece novas conexões com pontos de interesse da Capital, como o Hospital Divina Providência, o Hospital Restinga e Extremo Sul e a avenida Oscar Pereira. O atendimento inicial será nos dias úteis, com a primeira viagem às 6h35, no sentido bairro/Centro, e a última às 19h35, no sentido inverso.

“Esta é uma importante qualificação para o transporte seletivo da cidade que vai garantir um melhor atendimento, com o acréscimo de mais seis veículos de lotação para os hospitais da região sul e toda a Restinga”, destaca o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Seletivo

O transporte seletivo por lotação, composto por 18 linhas, é um sistema complementar à rede de ônibus urbanos, com ar-condicionado em 100% da frota, que oferece uma alternativa para os usuários que buscam agilidade, rapidez e conforto.

Os passageiros podem utilizar os créditos da modalidade Passagem Antecipada (PA) dos cartões TRI – Transporte Integrado e SIM – Sistema Integrado Metropolitano da Trensurb, que é o sistema de trens urbanos da Grande Porto Alegre, no sistema de lotação.

Itinerário da linha 10.63 – Restinga via Glória

Sentido bairro/Centro:

– Terminal Alberto Hoffmann (em frente ao Hospital Restinga e Extremo Sul)

– Rua Alberto Hoffmann

– Estrada Joao Antonio da Silveira

– Avenida Edgar Pires De Castro

– Estrada Costa Gama

– Rua João do Couto

– Rua Dr. Vergara

– Rua Major Tito

– Rua Dr. Sarmento Barata

– Avenida Prof. Oscar Pereira

– AvenidaPrincesa Isabel

– Avenida João Pessoa

– Avenida Senador Salgado Filho

– Avenida Borges de Medeiros

– Terminal da avenida Borges de Medeiros, 595

Sentido Centro/bairro:

– Terminal da avenida Borges de Medeiros, 595

– Avenida Borges de Medeiros

– Viaduto dos Açorianos-Acesso Oeste

– Rua Antônio Klinger Filho

– Avenida Loureiro Da Silva

– AvenidaJoão Pessoa

– Avenida da Azenha

– Avenida Prof. Oscar Pereira

– Rua Dr. Sarmento Barata

– Rua Major Tito

– Rua Dr. Vergara

– Rua João do Couto

– Estrada Costa Gama

– Avenida Edgar Pires de Castro

– Estrada João Antônio da Silveira

– Avenida Ricardo Leônidas Ribas

– Rua Sete Mil Cento e Vinte Cinco

– Rua Alberto Hoffmann

– Terminal Alberto Hoffmann (em frente ao Hospital Restinga e Extremo Sul)

