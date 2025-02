Política “O Tribunal Superior Eleitoral recebeu dinheiro para mudar as eleições de 2022”, diz Bolsonaro

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

Ex-presidente afirma também, sem provas, que o Tribunal teria “arranjado” 2 milhões de votos entre os jovens para Lula Foto: Alan Santos/PR (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse neste sábado (15) durante uma live do Brazil Talking News que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) teria recebido dinheiro de fora do Brasil para mudar o resultado das eleições de 2022, em que perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele não apresentou provas para corroborar sua declaração.

Bolsonaro afirmou que o TSE teria “arranjado” 2 milhões de votos entre os jovens para Lula. Segundo o ex-presidente, 3/4 das pessoas nessa faixa etária “votam na esquerda” e esses 2 milhões de votos foram, mais ou menos, a diferença que ele teve para o petista em 2022.

Para o ex-presidente, ele teria sido censurado na campanha eleitoral de 2022: “Não pude mostrar o Lula numa comunidade tomada pelo tráfico, onde ele entra sem segurança nenhuma, usa um boné típico da facção criminosa local”.

Ele também declarou que na campanha não podia falar que Lula “defendia o aborto” e “tinha amizade com [Hugo] Chávez, [Nicolás] Maduro e com as ditaduras com o mundo todo”.

