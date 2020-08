Com vitória de 2 a 0 sobre o Botafogo, o Inter se mantém firme na liderança do Brasileirão

O Inter superou o Botafogo, neste sábado (29), em partida válida pela sexta rodada do Brasileirão. No Nilton Santos, Thiago Galhardo e Boschilia marcaram na vitória alvirrubra por 2 a 0, resultado que levou o Colorado aos 15 pontos no campeonato nacional. Desta forma, a equipe comandada por Eduardo Coudet manteve a primeira colocação no torneio, independente das demais partidas do final de semana.

Na próxima quarta-feira (02), às 21h30min, o Colorado volta a campo, em São Paulo, para enfrentar o Palmeiras.

O jogo

O Inter não quis saber se o jogo era fora de casa e foi para cima. O Colorado apresentou seu cartão de visitas logo aos três minutos de jogo. Saravia recebeu na direita e fez o cruzamento, Gatito afastou parcialmente o perigo e D’Alessandro tentou aproveitar o rebote, mas novamente o goleiro alvinegro fez a defesa. Mas no minuto seguinte, não teve jeito. Moisés cruzou na medida para Thiago Galhardo testar firme e anotar mais um no Brasileirão: 1 a 0.

O Botafogo tentou se reorganizar em campo e criou boa chance com Matheus Babi, aos 24. Mas foi de novo o Colorado que balançou as redes. Vivendo grande fase, Galhardo recuperou a bola na entrada da área, aos 27, e deu ótimo passe para Boschilia, o meia saiu cara a cara com Gatito e bateu colocado para ampliar o marcador. Com a vantagem, o Inter desacelerou, enquanto o Botafogo tentava buscar o primeiro gol, mas sem sucesso.

Na etapa complementar, o Botafogo teve o controle do jogo, mas pouco assustou a meta colorada. Danilo Barcelos, aos 23, cobrou falta com veneno. Do outro lado, o Inter se fechou bem na defesa e soube cadenciar o ritmo do confronto para segurar o resultado. Minutos antes do apito final, a equipe gaúcha teve ótima chance para fazer o terceiro. Depois de cruzamento de Thiago Galhardo, Marcos Guilherme finalizou para fora. Os cariocas responderam mais uma vez em cobrança de falta de Danilo Barcelos, no último lance. Mas o 2 a 0 se manteve no placar.

Ficha técnica

– Botafogo (0): Gatito Fernandez; Barrandeguy, Marcelo Benevenuto, Kanu e Danilo Barcelos; Rafael Forster (Luiz Otávio), Caio Alexandre (Bruno Nazário), Rhuan (Cícero) e Guilherme; Matheus Babi e Pedro Raul. Técnico: Paulo Autuori.

– Internacional (2): Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel (Rodrigo Moledo), Victor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Boschilia, Edenilson e Patrick (Marcos Guilherme); D’Alessandro (Musto) e Thiago Galhardo. Técnico: Eduardo Coudet.

– Gols: Thiago Galhardo, aos 5 minutos do primeiro tempo, e Boschilia, aos 27 minutos do primeiro tempo (I).

– Cartões amarelos: Caio Alexandre, Matheus Babi e Pedro Raul (B). D’Alessandro (I).

– Arbitragem: Thiago Duarte Peixoto, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Caetano Ribeiro da Costa. VAR: Jose Claudio Rocha Filho. Quarteto paulista.

– Estádio: Beira-Rio.