Inter enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela 6ª rodada do Brasileirão; acompanhe

No Rio de Janeiro, o Inter visita o Botafogo, neste sábado (29), pela sexta rodada do Brasileirão.

A bola deve rolar no gramado do Estádio Olímpico Nilton Santos, o Engenhão, a partir das 17 horas, na capital fluminense.

O Botafogo recebe o time colorado embalado por uma vitória de 2 a 1 sobre o Paraná, em Curitiba, que o classificou à próxima fase da Copa do Brasil. O clube comemora uma série de 10 jogos sem derrotas, embora esteja no 11º lugar no Brasileirão, com seis pontos conquistados.

O time carioca entra em campo sem desfalques.

Já o visitante no Engenhão, depois de duas vitórias em casa que renderam o primeiro lugar na tabela de classificação, chega ao Rio de Janeiro com o objetivo de defender a liderança.

O Inter deve entrar em campo repetindo a escalação que venceu o Atlético-MG na semana passada. O atacante Yuri Alberto sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda ficará fora dos gramados por seis semanas. Já João Peglow, junto do zagueiro Lucas Ribeiro, foi diagnosticado com covid-19.

Equipe técnica

BOTAFOGO – Gatito Fernández; Marcelo Benevenuto, Kanu e Rafael Forster; Barrandeguy, Caio Alexandre, Rhuan e Guilherme Santos e Danilo Barcelos; Matheus Babi e Pedro Raul. Técnico: Paulo Autuori.

INTER – Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Boschilia e Patrick; D’Alessandro e Thiago Galhardo. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem – Thiago Duarte Peixoto, auxiliado por Danilo Ricardo Manis e Miguel Ribeiro da Costa. VAR: José Cláudio Rocha Filho (quarteto paulista).

