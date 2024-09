Inter Com volta de Bruno Tabata, Inter treina e se prepara para enfrentar o Vitória neste domingo

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Tabata se recupera de lesão muscular e deve retornar ao time Foto: Ricardo Duarte/Internacional Tabata se recupera de lesão muscular e deve retornar ao time. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter de Roger Machado realizou na manhã desta sexta-feira (27) um treino aberto para a imprensa, no CT Parque Gigante. O clube recebe o Vitória, no domingo (29), às 18h30min, no Beira-Rio. Partida é válida pela 28° rodada do Brasileirão.

Após sua lesão ser confirmada, Bruno Tabata, que foi desfalque nas últimas três partidas do Colorado, participou das atividades juntamente com o time reserva. O jogador, que teve lesão muscular na coxa esquerda, aparenta estar totalmente recuperado e deve retornar ao time, sendo opção de Roger para o banco de reservas.

O Inter não divulgou o resultados dos exames de Rogel, que saiu ainda no primeiro tempo do empate contra o Bragantino no último domingo (22). O zagueiro ainda é desfalque do time para a partida.

A equipe de Roger Machado terá mais um treino na tarde deste sábado (28) antes do confronto contra o Vitória. O Inter atualmente está na oitava posição do Campeonato Brasileiro com 42 pontos e busca entrar no G6.

