Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

A abertura nos finais de semana flexibiliza os horários de atendimento para receber doadores que não podem ir aos locais nos dias úteis. Foto: Itamar Aguiar/Arquivo SES A abertura nos finais de semana flexibiliza os horários de atendimento para receber doadores que não podem ir aos locais nos dias úteis. (Foto: Itamar Aguiar/Arquivo SES) Foto: Itamar Aguiar/Arquivo SES

O Departamento de Sangue e Hemoderivados, da Secretaria Estadual da Saúde (SES), em parceria com quatro municípios, promove a abertura de pontos de coleta de sangue neste sábado (28). o objetivo é intensificar a doação para manter os estoques de forma adequada na rede de saúde do Rio Grande do Sul.

“A abertura nos finais de semana flexibiliza os horários de atendimento para receber doadores que não podem ir aos locais nos dias úteis”, informou o governo gaúcho.

Confira os locais

Porto Alegre: Hospital de Pronto Socorro, av. Venâncio Aires, 1116, 2º andar, Bom Fim, Porto Alegre. Necessita agendamento prévio. Agendamento: (51) 3289-7658. Das 8h às 12h.

Bom Princípio: Hospital São Pedro Canísio – rua João de Barro, 57 – Paraíso do Vale, Bom Princípio. Informações: (51) 3634-1103, (51) 3634-1333 ou (51) 3634-1895. Das 9h às 13h (vinculada ao Hemocentro do Rio Grande do Sul).

Tupanciretã: UBS Evandro Viana Bopp – rua Cap. Amorim, 214, Centro. Agendamento: (55) 99639-2158, das 8h30 às 11h30 e 13h30 às 15h (ação vinculada ao Hemocentro de Santa Maria).

Piratini: UBS Centro Municipal de Saúde – rua XV de Novembro, 245 – Centro. Informações: Whatsapp (53) 98156-1209 e telefone (51) 32889193. Das 8h30 às 11h30 e 13h30 às 15h (ação vinculada ao Hemocentro de Pelotas).

Critérios e adesão

Para poder doar sangue é necessário estar em boas condições de saúde, apresentar documento oficial de identidade com foto, ter idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsável legal), pesar no mínimo 50kg (com desconto de vestimentas).

