27 de setembro de 2024

Nomeação ocorreu durante reunião do Conselho de Administração da empresa, realizada nesta sexta-feira (27). Foto: Ayslan Sylon/Trensurb

Nazur Garcia, funcionário com 40 anos de carreira na Trensurb, assume a presidência da estatal em substituição a Fernando Marroni, que no início de junho se desligou para concorrer à prefeitura de Pelotas. O cargo vinha sendo ocupado de forma interina por Ernani Fagundes, atual diretor de Operações.

“Irei trabalhar com muita determinação para que os trens cheguem ao Centro de Porto Alegre ainda neste ano. Alcançar esta meta significa devolver às cidadãs e cidadãos da região um transporte de qualidade a um preço mais acessível, um transporte sustentável que respeita e valoriza a dignidade das pessoas”, afirma Garcia. Ele completa dizendo que “a Trensurb é uma empresa que conquistou o reconhecimento de seus usuários pela excelência do serviço que seus funcionários vêm prestando ao longo de 40 anos de operação e que, para manter este padrão, é fundamental que a empresa permaneça pública, estatal e federal”.

O novo diretor-presidente da Trensurb é formado em Jornalismo pela Ufrgs e possui pós-graduação em Gestão de Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Na empresa, já passou pelos cargos de gerente de Marketing, gerente de Comunicação Social, além de superintendente de Desenvolvimento e Expansão e superintendente de Desenvolvimento Comercial. Recentemente, atuou na Secretaria de Apoio à Reconstrução do RS, junto à diretoria de Planejamento e Articulação.

Enchentes

A Trensurb paralisou suas atividades em 3 de maio devido à enchente que inundou a Região Metropolitana, atingindo severamente as instalações da empresa nos municípios de Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo.

Em 30 de maio, a Trensurb restabeleceu, parcialmente, os serviços entre as estações Mathias Velho, em Canoas, e Novo Hamburgo. No último dia 20, na data comemorativa à Revolução Farroupilha, os trens voltaram a circular em Porto Alegre, chegando até a Estação Farrapos. Desde a retomada dos serviços, a empresa já transportou mais de 4,6 milhões de passageiros.

A Trensurb trabalha, agora, para restabelecer a operação do último segmento da via férrea ainda desativado desde maio, exatamente o mais castigado pelas enchentes: o trecho que abrange as estações São Pedro, Rodoviária e Mercado, que permaneceram submersas por mais de 20 dias durante a enchente. Além disso, duas das cinco subestações de energia que alimentam a tração dos trens foram completamente alagadas e terão que ser reconstruídas. A meta dos técnicos e gestores da empresa é reabrir as portas das três estações até o dia 24 de dezembro, véspera de Natal.

