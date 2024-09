Porto Alegre Porto Alegre terá quatro unidades de saúde abertas no fim de semana

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Serão ofertados atendimentos médicos, de enfermagem e vacinação. Foto: Vanessa Conte/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre colocará os serviços de saúde estarão abertos no fim de semana para atender a população, como parte da Operação Inverno. A unidade Bom Jesus e a Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes funcionam sábado e domingo, 28 e 29, das 10h às 19h. Já as unidades Chácara da Fumaça e Conceição abrem apenas sábado, 28, no mesmo horário. Todas terão atendimentos médicos, de enfermagem e vacinação.

US que abrem sábado e domingo, das 10h às 19h

José Mauro Ceratti Lopes (estrada João Antônio da Silveira, 3330, bairro Restinga).

Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410, bairro Bom Jesus).

US que abrem apenas sábado, das 10h às 19h

Chácara da Fumaça (rua Martim Félix Berta, 2432, bairro Mário Quintana).

Conceição (rua Álvares Cabral, 429, bairro Cristo Redentor).

Prontos atendimentos 24h

PA Cruzeiro do Sul (rua Professor Manoel Lobato, 151 – Santa Tereza).

PA Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410 – Bom Jesus).

PA Lomba do Pinheiro (estrada João de Oliveira Remião, 5.120, parada 12 – Lomba do Pinheiro).

PA de Saúde Mental IAPI (rua Valentim Vicentini, s/nº – telefone: 3289-3456).

UPA Zona Norte Moacyr Scliar (rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil – telefone: 3368-1619).

Hospitais 24h

Hospital de Pronto-Socorro (Largo Teodoro Herzl, s/nº, bairro Bom Fim).

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas – emergências obstétrica e pediátrica (avenida Independência, 661).

