Mundo Com voz frágil e ofegante, papa Francisco grava áudio agradecendo “do fundo do coração” pelas orações dos fiéis

Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Esta é a primeira vez que o Vaticano divulga um áudio do pontífice desde a sua internação Foto: Vatican Media Esta é a primeira vez que o Vaticano divulga um áudio do pontífice desde a sua internação. (Foto: Vatican Media) Foto: Vatican Media

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O papa Francisco agradeceu aos fiéis pelas orações por sua saúde em uma mensagem de voz divulgada pelo Vaticano nesta quinta-feira (6). Com a voz frágil e ofegante, o papa, de 88 anos, se dirige aos que se reúnem diariamente na Praça São Pedro, em Roma, na Itália. Esta é a primeira vez que o Vaticano divulga um áudio do pontífice desde a sua internação, em 14 de fevereiro, para tratar uma pneumonia nos dois pulmões.

“Agradeço do fundo do coração as orações que vocês fazem pela minha saúde na Praça. Eu as acompanho daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem cuide de vocês. Obrigado.”

Francisco está realizando fisioterapia respiratória e recebe oxigênio de alto fluxo no hospital Gemelli. Em alguns dias, após crises agudas, ele também respirou com o auxílio de uma máscara, de forma não invasiva, segundo os boletins médicos divulgados pela Santa Sé.

Em um comunicado nesta quinta, o Vaticano afirma que Francisco segue estável, sem febre e sem novas crises respiratórias.

“As condições clínicas do Santo Padre permaneceram estáveis em relação aos dias anteriores. Também hoje, ele não apresentou episódios de insuficiência respiratória. O Santo Padre continuou, com benefício, a fisioterapia respiratória e motora”, diz trecho do boletim médico.

Devido à estabilidade, inclusive, um novo boletim médico só deve ser divulgado no próximo sábado (8). O prognóstico, contudo, permanece reservado. A saúde do pontífice havia voltado a se agravar na segunda-feira (3), quando ele sofreu dois episódios de insuficiência respiratória aguda e broncoespasmos.

Desde então, porém, os boletins do Vaticano afirmam que ele não teve mais intercorrências médicas.

Na quarta, o comunicado afirma que o papa Francisco participou do rito da bênção das Sagradas Cinzas e, em seguida, recebeu a eucaristia. Depois, ele dedicou-se ao trabalho e fez sua tradicional ligação diária para o padre Gabriel Romanelli, pároco da Sagrada Família de Gaza.

O papa costuma presidir a missa da Quarta-Feira de Cinzas, a primeira da Quaresma, na qual os fiéis recebem uma cruz de cinzas na fronte. As cinzas tradicionalmente procedem da queima das palmas do Domingo de Ramos das celebrações da Páscoa do ano anterior.

O pontífice argentino já havia perdido as celebrações da Quarta-feira de Cinzas em 2022 devido a uma dor aguda no joelho.

Desta vez, Francisco também não poderá participar nos tradicionais “exercícios espirituais”, um retiro que acontece todos os anos no início da Quaresma com a Cúria, os funcionários e a administração da Santa Sé.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/com-voz-fragil-e-ofegante-papa-francisco-grava-audio-agradecendo-do-fundo-do-coracao-pelas-oracoes-dos-fieis/

Com voz frágil e ofegante, papa Francisco grava áudio agradecendo “do fundo do coração” pelas orações dos fiéis

2025-03-06