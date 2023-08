Política Comandante da Polícia Militar do Distrito Federal é preso em operação que investiga os atos de 8 de janeiro

18 de agosto de 2023

Policiais federais cumpriram sete mandados de prisão e sete de busca e apreensão no Distrito Federal Foto: PF/Divulgação (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) prendeu, na manhã desta sexta-feira (18), o atual comandante da PM (Polícia Militar) do Distrito Federal, Klepter Rosa, durante uma operação que investiga os atos extremistas de 8 de janeiro. Ex-comandante da PM, o coronel Fábio Augusto Vieira também foi preso.

A ação mira integrantes e ex-integrantes da cúpula da PM no Distrito Federal. Os policiais federais cumpriram sete mandados de prisão e sete de busca e apreensão no DF, além do bloqueio de bens e afastamento das funções públicas. Suspeito de omissão, o coronel Fábio Augusto já havia sido preso em janeiro após as invasões das sedes dos Três Poderes em Brasília.

Na quinta-feira (17), a PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou sete militares do comando da PM do DF suspeitos de conivência com os atos extremistas. Segundo a PGR, a cúpula da PM não agiu para impedir o vandalismo em razão do alinhamento ideológico com os manifestantes. Os mandados judiciais da operação desta sexta foram autorizados pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

