Política Deputada federal Carla Zambelli está hospitalizada em Brasília

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A parlamentar foi diagnosticada com diverticulite aguda Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados A parlamentar foi diagnosticada com diverticulite aguda. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) está internada no Hospital DF Star, em Brasília. A informação foi confirmada pela assessoria da parlamentar e pela instituição de saúde no começo da noite de quinta-feira (17).

Zambelli foi diagnosticada com diverticulite aguda – inflamação ou infecção em uma ou mais das pequenas bolsas do trato digestivo. Ela está hospitalizada desde terça-feira (15) e não tem previsão de alta. Do quarto onde se encontra, acompanhou o depoimento do hacker Walter Delgatti à CPMI (comissão parlamentar mista de inquérito) que investiga os atos extremistas de 8 de janeiro.

“Seu quadro de saúde permanece estável, e Carla expressa sua gratidão pelas manifestações de apoio e votos de recuperação”, informou a assessoria de imprensa da parlamentar.

O nome da deputada foi citado durante o depoimento do hacker à Polícia Federal na quarta-feira (16). Ele disse que recebeu R$ 40 mil de Zambelli para invadir “qualquer sistema do Poder Judiciário”.

Na quinta-feira, o hacker prestou depoimento na CPMI. Ele foi preso no dia 2 deste mês durante uma operação da Polícia Federal que investiga a tentativa de invasão nos sistemas do Judiciário. No dia da operação, houve buscas e apreensões em endereços de Zambelli.

A defesa dela afirmou, por meio de nota, que “novamente refuta e rechaça qualquer acusação de prática de condutas ilícitas ou imorais pela parlamentar, inclusive, negando as aleivosias e teratologias mencionadas pelo senhor Walter Delgatti”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/deputada-federal-carla-zambelli-esta-hospitalizada-em-brasilia/

Deputada federal Carla Zambelli está hospitalizada em Brasília

2023-08-18