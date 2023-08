Rio Grande do Sul Após calor fora de época, ciclone provoca temporais no Rio Grande do Sul

Por Marcelo Warth | 18 de agosto de 2023

A intensidade desse novo ciclone é inferior à dos fenômenos que atingiram o Estado nos últimos meses Foto: Freepik A intensidade desse novo ciclone é inferior à dos fenômenos que atingiram o Estado nos últimos meses. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

Após o calor fora de época nos últimos dias, uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical provoca temporais no Rio Grande do Sul. Nuvens carregadas já eram observadas no Sul do Estado na madrugada desta sexta-feira (18), causando pancadas de chuva. Rajadas de vento de 60 km/h a 75 km/h atingiram a fronteira gaúcha com o Uruguai, segundo a Climatempo.

A intensidade desse novo ciclone é inferior à dos fenômenos que atingiram o Estado nos últimos meses. A Defesa Civil gaúcha informou que, neste sábado (19), o tempo continua instável em grande parte do RS, e as rajadas de vento se intensificam na metade Leste, ficando entre 50 e 70 km/h e podendo ultrapassar essa velocidade na Serra e no litoral.

“A tendência é de que neste domingo (20) os ventos percam força ao longo do dia e o tempo firme predomine sobre o Estado, com temperaturas baixas devido à atuação de uma massa de ar seco e frio”, afirmou o órgão.

Porto Alegre

Neste sábado, conforme a Climatempo, Porto Alegre terá sol com nuvens e temperaturas entre 10°C e 19°C. Neste domingo, o tempo permanece seco na Capital, com mínima de 10°C e máxima de 20°C.

