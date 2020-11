Brasil Comandante do Exército Brasileiro cai de cavalo e fratura o fêmur

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2020

General gaúcho será submetido a uma cirurgia Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil General gaúcho será submetido a uma cirurgia. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O comandante do Exército Brasileiro, general Edson Leal Pujol, sofreu uma queda na manhã deste sábado (28) enquanto praticava equitação em Brasília. O gaúcho fraturou o fêmur.

O militar foi internado no Hospital das Forças Armadas e será submetido a uma cirurgia. Segundo a instituição de saúde, o comandante passou por exames e está bem.

Pujol sofreu a queda no Regimento Dragões da Independência. No local, os generais mais influentes do governo costumam se reunir para praticar equitação.

No mês que vem, o general tem uma intensa agenda de eventos, como as formaturas de oficiais na Academia Militar das Agulhas Negras e na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército.

