Rio Grande do Sul Cartórios arrecadam cestas básicas para as pessoas atingidas pela pandemia no RS

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ao todo, foram distribuídos 103.410 quilos de alimentos Foto: Maicon Hinrichsen/Secom (Foto: Maicon Hinrichsen/Secom) Foto: Maicon Hinrichsen/Secom

A campanha “Cartórios do Bem RS: Notários e Registradores Contra o Coronavírus”, desenvolvida pela Anoreg/RS (Associação de Notários e Registradores do Estado do Rio Grande do Sul), arrecadou 6.894 cestas básicas, que foram entregues ao Banco de Alimentos do Estado.

A compra dos mantimentos foi custeada por meio de arrecadação de valores durante a iniciativa. Ao todo, foram distribuídos 103.410 quilos de alimentos

às entidades assistenciais que possuem cadastro no Banco de Alimentos.

Também houve a doação de cem colchões e cem cobertores às famílias da região das Ilhas, em Porto Alegre, além de aporte financeiro aos idosos do Asilo Padre Cacique.

O presidente da Anoreg/RS, João Pedro Lamana Paiva, explicou que o objetivo da campanha, desde o início, foi incentivar notários e registradores de todo o Estado a participarem de ação social em prol da comunidade atingida pela pandemia de Covid-19.

“Entramos em contato com o Banco de Alimentos do Estado, que é uma instituição de credibilidade, para então idealizar essa campanha, e avalio que tivemos um grande sucesso, dando nossa parcela de contribuição à população mais necessitada neste momento”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul