Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2020

Freitas é o 14º ministro do governo Bolsonaro infectado pela doença Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou neste sábado (28) que testou positivo para a Covid-19. Por meio das redes sociais, ele informou que está assintomático e que manterá as suas atividades de forma remota.

Freitas é o 14º ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro infectado pela doença. O chefe do Executivo e a primeira-dama Michelle Bolsonaro também tiveram Covid-19 em julho. Todos estão recuperados da doença.

