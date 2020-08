O comandante-geral da BM (Brigada Militar), coronel Rodrigo Mohr Picon, está com o novo coronavírus. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do RS, ele realizou teste RT-PCR de rotina e recebeu com surpresa o resultado positivo para a Covid-19.

O diagnóstico foi confirmado na manhã desta quinta-feira (20). O coronel está assintomático e, segundo a secretaria, cumprirá os protocolos médicos, se afastando de atividades presenciais e trabalhando de forma remota.

Nas redes sociais, a BM desejou “força e boa recuperação” ao comandante da corporação.