Política Comandantes das Forças Armadas dizem a Lula que defendem punição de militares envolvidos em atos extremistas

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Lula e comandantes das Forças Armadas se reuniram no Palácio da Alvorada, no sábado Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Lula e comandantes das Forças Armadas se reuniram no Palácio da Alvorada, no sábado. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Antes de embarcar para a África do Sul, onde participa da reunião de cúpula do Brics (grupo formado por Rússia, Índia, China, Brasil e África do Sul), o presidente Lula se reuniu, no sábado (19), com o ministro da Defesa, José Múcio, e os comandantes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Durante o encontro, os comandantes disseram que a Marinha, o Exército e a Força Aérea defendem a investigação e punição de militares que tenham se envolvido nos atos extremistas de 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas na capital federal.

“Foi uma reunião para falar de tudo. Nela, também falamos sobre a questão dos atos de 8 de janeiro. Falamos que às Forças Armadas interessa que tudo seja esclarecido, investigado e que militares que tenham se envolvido em atos golpistas sejam devidamente punidos”, disse o ministro da Defesa.

A reunião começou às 18h e terminou por volta das 20h. Além das investigações sobre os atos radicais, o presidente tratou dos projetos de investimentos nas três forças.

A Marinha é comandada pelo almirante Marcos Sampaio Olsen. O general Tomás Miguel Paiva é o comandante do Exército. Já a Força Aérea está sob o comando do tenente-brigadeiro-do-ar Marcelo Damasceno. As informações foram divulgadas pelo jornalista Valdo Cruz, da Globonews.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/comandantes-das-forcas-armadas-dizem-a-lula-que-defendem-punicao-de-militares-envolvidos-em-atos-extremistas/

Comandantes das Forças Armadas dizem a Lula que defendem punição de militares envolvidos em atos extremistas

2023-08-21