Mundo Saiba quem são Luisa González e Daniel Noboa, candidatos que disputarão o segundo turno das eleições presidenciais no Equador

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











O segundo turno está marcado para o dia 15 de outubro Foto: Reprodução/Redes sociais O segundo turno está marcado para o dia 15 de outubro, (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A candidata de esquerda Luisa González e o empresário Daniel Noboa disputarão o segundo turno das eleições presidenciais do Equador, que ocorrerá em 15 de outubro.

Luisa obteve cerca de 35% dos votos, em torno de 10 pontos percentuais acima de Noboa. Em terceiro lugar, ficou Christian Zurita, substituto do candidato assassinado Fernando Villavicencio, com 16%. Conheça os postulantes que estão no segundo turno:

Luisa González

Luisa Magdalena González Alcívar nasceu em 22 de novembro de 1977, em Quito. Ela é advogada especializada em economia internacional e desenvolvimento. Formada na Universidade Internacional do Equador, se tornou mestre em Alta Direção pelo Instituto de Estudos Nacionais Superiores e em Economia Internacional e Desenvolvimento pela Universidade Complutense de Madri.

É uma ex-deputada contrária ao aborto, inclusive, em casos de estupro. Foi ministra do Trabalho e do Turismo, secretária nacional do Parlamento Andino, secretária nacional de Administração Pública e vice-ministra da Gestão do Turismo do Ministério do Turismo.

É apoiada pelo ex-presidente do Equador Rafael Correa, tendo sido secretária-geral da Presidência da República durante seu mandato. Também coordenou a agenda estratégica presidencial de Correa.

González também foi cônsul-geral e vice-cônsul do Equador em Madri e cônsul-geral em Alicante, na Espanha. A única mulher na disputa presidencial, González, do partido Revolución Ciudadana, tem como meta diminuir problemas como a fome, pobreza, falta de emprego, falta de medicamentos nos hospitais e falta de orçamento para a educação, de acordo com seu plano de governo.

“É a primeira vez na história do Equador que uma mulher consegue uma porcentagem tão alta no primeiro turno”, disse a candidata durante a apuração das urnas.

Daniel Noboa

Daniel Roy-Gilchrist Noboa Azin nasceu em 30 de novembro de 1987, na cidade de Guayaquil. É filho do empresário e ex-candidato à presidência da República Álvaro Noboa Pontón e de Annabella Azin, doutora em medicina.

É ex-deputado, tendo presidido a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Produtivo e Projetos de Microempresa. Foi eleito para o cargo legislativo como representante da província de Santa Elena.

Noboa é formado em Administração de Empresas pela Stern School of Business, da Universidade de Nova York. Tem mestrados em Administração Pública e de Empresas, pela Kellogg School of Management, de Comunicação Política e Governança Estratégica, pela Universidade George Washingon, e também estudou na Universidade de Harvard.

“Segurança e emprego são os dois pontos que vou focar durante os 18 meses. São importantes e são urgentes”, afirmou Noboa à imprensa.

Perto do fim da apuração das urnas, Noboa afirmou que “o povo equatoriano venceu”. “O candidato jovem, do povo que busca esperança, que quer mudar o Equador, triunfou”, declarou.

Noboa concentrou a sua campanha na criação de empregos e incentivos fiscais para novos negócios.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/saiba-quem-sao-luisa-gonzalez-e-daniel-noboa-candidatos-que-disputarao-o-segundo-turno-das-eleicoes-presidenciais-no-equador/

Saiba quem são Luisa González e Daniel Noboa, candidatos que disputarão o segundo turno das eleições presidenciais no Equador

2023-08-21