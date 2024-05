Porto Alegre Após novos alagamentos em Porto Alegre, comportas serão fechadas, já que o nível do Guaíba deve voltar a subir

23 de maio de 2024

A medida deverá ocorrer em função das chuvas que caem no interior do Estado e provocam cheias nos rios que desembocam no Guaíba Foto: Luciano Lanes/PMPA (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (23), o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), anunciou o fechamento de comportas nesta quinta-feira.

A medida deverá ocorrer em função das chuvas que caem no interior do Estado e provocam cheias nos rios que desembocam no Guaíba, podendo ocasionar em novas elevações no lago que, segundo Melo, podem chegar de 40cm a 60cm.

Apesar disso, o prefeito e o diretor do DMAE (Departamento de Água e Esgotos), Maurício Loss, garantem que, até o momento, a abertura das comportas vem sendo uma medida certeira, uma vez que estão ajudando no escoamento da água.

