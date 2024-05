Grêmio Antiga casa do Grêmio, Estádio Olímpico completa 20 dias como ponto de coleta de doações às vítimas da enchente

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

Por meio do PIX do Instituto Geração Tricolor, foram arrecadados, até o momento, aproximadamente R$ 700 mil Foto: Lucas Uebel/Grêmio Por meio do PIX do Instituto Geração Tricolor, foram arrecadados, até o momento, aproximadamente R$ 700 mil (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Desde o final de abril e início de maio, o Rio Grande do Sul passa pela maior catástrofe climática de sua história. O Grêmio acabou sendo vitimado em suas estruturas, com águas da enchente tomando conta de sua Arena, centros de treinamento, Escola de Futebol, Ilha em Eldorado do Sul e sede do Instituto Geração Tricolor.

Com o passar dos dias, o antigo Estádio Olímpico acabou se transformando em centro de coleta de doações. A antiga casa do Tricolor gaúcho recebeu uma força tarefa formada por colaboradores do clube (muitos deles também atingidos pelas enchentes) e centenas de voluntários, gremistas ou não, que se revezaram na organização e destinação de donativos vindas de todos os lugares do estado e do Brasil.

“O Grêmio agiu muito rápido, colocando o Olímpico à disposição já no sábado, dia 3. Imediatamente, recebemos uma avalanche de doações. Aos poucos, a gente foi se organizando, aprendendo os processos com ajuda de vários funcionários, dentro de suas possibilidades, de voluntários experientes, que já participaram de outras ações, junto com uma equipe da prefeitura e da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), que coopera no transporte. Eles moldaram nossa operação aqui no Olímpico e estão conosco até hoje”, diz Isabel Degrazia, executiva de Gestão de Pessoas do Grêmio.

Ela salienta a importância de ter uma rede grande de voluntários que possibilita o revezamento e destaca a presença de pessoas aposentadas que doam sua tempo livre a uma ação social. “É muito emocionante ver a participação deles. Pessoas como a dona Mirtes, que cuida com muito amor do setor de roupas de bebês, o seu Mário, que cuida do registro dos voluntários e sempre é o primeiro a chegar. Todos têm um amor pelo Grêmio e contam histórias maravilhosas que viveram dentro do Olímpico”, comenta Isabel.

Segundo Luiz Jacomini, diretor do Departamento de Responsabilidade Social do Grêmio, as contribuições que passaram pelo Olímpico nestes primeiros 20 dias beneficiaram 877 entidades e abrigos, um média de 44 atendimentos a cada 24 horas.

“Estamos muito satisfeitos com o trabalho que está sendo realizado. Construímos uma rede de solidariedade. A gente sabe que o Grêmio é um clube de futebol, mas era impossível que o coração gremista não estendesse a mão para os irmãos que estivessem precisando. A hora é de reconstrução e o Grêmio, dentro do que for possível, com o apoio do poder público, das lideranças das comunidades, estará trabalhando para reconstrução”, declara Jacomini.

Confira os números computados pelo Grêmio apenas no Olímpico:

Água (em litros): 182.049

Refeições prontas: 48.225

Caixas de leite (uma caixa equivale a um litro): 1.888

Ração pet (em quilos): 10.917

Produtos de higiene e limpeza (em quilos): 7.553

Colchões/cobertores/travesseiros (em unidades): 3.582

Alimentos (em quilos): 7.849

Roupas/calçados (em quilos): 11.595

Manta térmica (em metros): 11.000

Por meio do PIX do IGT (Instituto Geração Tricolor), o Grêmio arrecadou também aproximadamente R$ 700 mil até o momento. Todo o valor será utilizado na reconstrução da sede do Instituto e da Comunidade TRI.

As doações continuam sendo recebidas pelo PIX do IGT: CNPJ 12985967/0001-59

