Por Redação O Sul | 15 de junho de 2024

O jogo vale muito para as pretensões dos dois clubes. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Grêmio está pronto para enfrentar o Botafogo nesse domingo (16), às 18h30, no Estádio Kleber Andrade. A partida, que ocorrerá em Cariacica (ES), é válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor vem de uma derrota diante do Flamengo e precisa vencer para subir na tabela. O Botafogo compete pelas primeiras posições e pode chegar na liderança em caso de uma vitória.

Com dois jogos a menos em relação a maioria dos times do Campeonato Brasileiro, o Tricolor Gaúcho ocupa a 14ª colocação da competição, com seis pontos conquistados. Na rodada passada, o tricolor gaúcho perdeu para o Flamengo, no Maracanã. O tricolor não conseguiu vencer em seus últimos dois jogos.

O jogo vale muito para as pretensões do clube. Afinal, um resultado negativo pode colocar os gaúchos na zona de rebaixamento. Renato Gaúcho, dessa forma, pretende ir com força máxima em campo.

No entanto, Diego Costa, lesionado, segue como desfalque. Soteldo e Villasanti, convocados para disputa da Copa América, também estão fora. Além disso, Kannemann, advertido com terceiro cartão amarelo na última rodada, está suspenso da partida.

Pelo lado do Botafogo, o comandante Artur Jorge precisará promover alterações no sistema ofensivo com a ausência de Tiquinho Soares. Óscar Romero é o mais cotado para iniciar em campo como titular. Júnior Santos, que vinha atuando pelo lado esquerdo, deve ficar como homem de referência no ataque.

2024-06-15