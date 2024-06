Grêmio Brasileirão: Grêmio finaliza preparativos para enfrentar o Botafogo no domingo

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2024

Delegação gremista desembarca no Espírito Santo por volta das 18h40min de hoje, e permanece concentrada em Vitória até o horário da partida contra o Botafogo

Neste sábado (15), a partir das 11h da manhã, o Grêmio o segundo e último treino para enfrentar o Botafogo, amanhã (16), às 18h30min, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. A partida é válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O trabalho deste sábado iniciou mais tarde do que o habitual, no CT do Fluminense, por conta da logística que engloba a viagem para Vitória, que ocorre às 17h30min deste sábado.

Antes de irem a campo, jogadores e comissão técnica analisaram vídeos do adversário durante aproximadamente 40 minutos no auditório do CT. No gramado, a movimentação iniciou com o aquecimento e exercícios físicos com e sem bola.

Na sequência, o técnico Renato Portaluppi aperfeiçoou algumas questões táticas com o time que colocará em campo contra o time carioca, abordando foco no posicionamento e jogadas de bola parada.

O treino finalizou com o tradicional recreativo com os times mesclados, campo reduzido e limite de dois toques na bola.

A delegação gremista desembarca no Espírito Santo por volta das 18h40min de hoje, e permanece concentrada em Vitória até o horário da partida contra o Botafogo.

Com três cartões amarelos, o zagueiro Walter Kannemann é desfalque. Após cumprir suspensão, Gustavo Nunes volta a ficar disponível.

Acompanhe a partida ao vivo pela Rádio Grenal.

