Inter Em negociação com o Palmeiras, Maurício não desembarca em Salvador e é desfalque do Inter

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2024

Se concretizada a transferência, Inter espera arrecadar pelo menos 7 milhões de euros por 50% dos direitos do jogador Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional Se concretizada a transferência, Inter espera arrecadar pelo menos 7 milhões de euros por 50% dos direitos do jogador (Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S. C. Internacional

O Palmeiras voltou a insistir na contratação do meia Maurício, do Inter. O jogador de 22 anos teria “visto com bons olhos” a proposta apresentada pelo clube de Leila Pereira.

Maurício é o jogador mais valorizado no plantel colorado. Após o Campeonato Gaúcho 2024, o Palmeiras tentou a contratação do meia ao fazer uma oferta oficial ao presidente do Inter, Alessandro Barcellos. Na época, ele declinou. Porém, agora, a situação é diferente.

Com problemas financeiros decorrentes dos prejuízos causados pelas enchentes de maio que atingiram o Rio Grande do Sul e alagaram o estádio Beira-Rio e o CT Parque Gigante, o Inter vê a necessidade de vender jogadores já nesta janela de transferências.

O Palmeiras, por sua vez, traz com um aumento da proposta inicial, abrindo brecha para as negociações com o Colorado.

Com uma possível transferência de Maurício para o time paulista, o Inter espera arrecadar pelo menos 7 milhões de euros por 50% dos direitos do jogador. O restante pertence ao Cruzeiro, clube do qual Maurício veio, e ao próprio meia. Ajustar os valores entre os envolvidos é mais um desafio do negócio, que pode evoluir nos próximos dias.

