Por Redação O Sul | 15 de junho de 2024

Clássico está marcado para o dia 23 de junho, às 16h Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA e Ricardo Duarte/S. C. Internacional Clássico está marcado para o dia 23 de junho, às 16h (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA e Ricardo Duarte/S. C. Internacional) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA e Ricardo Duarte/S. C. Internacional

Na sexta-feira (14), a Federação Paranaense de Futebol alterou a data do jogo entre Paraná Clube e Grêmio Maringá pela Divisão de Acesso estadual. O duelo, que aconteceria no domingo (23) pela manhã, passou para a sexta-feira (21), às 20h30min.

A mudança deixa o estádio Couto Pereira, em Curitiba, “disponível” no sábado para o clássico Gre-Nal 442. No domingo (23), o Athletico-PR recebe o Corinthians na capital paranaense.

Como mandante do Gre-Nal 442, Grêmio ainda não tornou oficial o local do clássico contra o Inter. No entanto, a tendência é que o jogo aconteça, de fato, no Couto Pereira, casa provisória do Tricolor diante da impossibilidade de utilizar a Arena por conta das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio.

